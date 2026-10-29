România riscă să importe gaze în cele mai reci perioade de iarnă. Prețurile au urcat la maximul ultimilor ani

Publicat 29 oct. 2026, 10:16 Sursă Realitatea Plus

Iarna ar putea pune la încercare rezervele de gaze ale României, potrivit Realitatea Plus. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 88%, ceea ce înseamnă cu sute de milioane de metri cubi mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Directorul Transgaz avertizează că, în cazul unei ierni geroase, România ar putea fi nevoită să recurgă la importuri de gaze încă de la sfârșitul lunii ianuarie. În acest context, creșterea capacității de înmagazinare devine o miză importantă pentru siguranța aprovizionării cu gaze în sezonul rece.

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