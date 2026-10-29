România riscă să importe gaze în cele mai reci perioade de iarnă. Prețurile au urcat la maximul ultimilor ani

Iarna ar putea pune la încercare rezervele de gaze ale României, potrivit Realitatea Plus. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 88%, ceea ce înseamnă cu sute de milioane de metri cubi mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Directorul Transgaz avertizează că, în cazul unei ierni geroase, România ar putea fi nevoită să recurgă la importuri de gaze încă de la sfârșitul lunii ianuarie. În acest context, creșterea capacității de înmagazinare devine o miză importantă pentru siguranța aprovizionării cu gaze în sezonul rece.
România ar putea avea nevoie de importuri de gaze naturale în zilele cu temperaturi foarte scăzute din această iarnă, în condițiile în care nivelul rezervelor este semnificativ mai redus decât în aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, prețul gazelor pe piața angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, amplificând îngrijorările privind securitatea alimentării în sezonul rece, arată Realitatea Plus.
Potrivit datelor prezentate de directorul general al Transgaz, Ion Sterian., într-o postarea pe Facebook, stocurile de gaze sunt cu aproximativ 312 milioane de metri cubi sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.
Deși rezervele existente sunt considerate suficiente pentru moment, Sterian atarge atenția că situația s-ar putea complica dacă România va traversa episoade prelungite de frig extrem în lunile de iarnă.
Presiune tot mai mare pe piața gazelor
Piața energetică este deja supusă unor presiuni semnificative. Prețul gazelor naturale pe piața angro a ajuns la 477 lei/MWh, cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2022 și până în prezent.
Specialiștii subliniază însă că acesta este prețul de tranzacționare de pe piața angro și nu se reflectă automat în facturile plătite de consumatorii casnici. Cu toate acestea, evoluția prețurilor reprezintă un semnal de alarmă privind costurile pe care le-ar putea suporta sistemul energetic în cazul unei ierni dificile.
Consumatorii români, protejați de schema de plafonare
În fața riscurilor, una dintre principalele măsuri propuse de operatorii din sistem este creșterea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale. Ideea este susținută de mai mulți experți din domeniul energiei, care au avertizat în repetate rânduri că România trebuie să își consolideze rezervele strategice pentru a face față unor situații excepționale.
Pentru populație, riscul unor facturi mai mari este limitat de schema de plafonare menținută de Guvern. Consumatorii casnici plătesc în prezent un preț maxim de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale, indiferent de fluctuațiile de pe piața angro. Astfel, chiar dacă România ar putea avea nevoie de importuri suplimentare în perioadele cu ger puternic, impactul direct asupra facturilor populației rămâne, cel puțin deocamdată, amortizat de mecanismul de sprijin aflat în vigoare până în primăvara anului 2027.