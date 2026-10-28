Motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027. Ce plan pregătește Comisia Europeană

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 18:43

Șoferii ar putea plăti în continuare mai mult pentru motorină și în 2027. Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor de pe piața mondială și poartă discuții cu rafinăriile europene pentru stimularea producției de combustibili.

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