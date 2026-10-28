Autostrada Pitești-Sibiu, împotmolită în birocrație. CNAIR anunță că în decembrie vor fi emise acordurile de mediu

Acordul de mediu necesar construirii secțiunilor montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești ar urma să fie emis în decembrie, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Documentul reprezintă un pas important pentru continuarea proiectului care va traversa munții.
Lucrările pe secțiunile montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești ar putea avansa pe întreaga suprafață prevăzută în contracte începând din decembrie 2026, dacă va fi emis până atunci acordul de mediu revizuit. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, după o întâlnire la Ministerul Transporturilor privind accelerarea procedurilor de mediu pentru unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din România.
Potrivit șefului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, calendarul stabilit împreună cu reprezentanții ministerelor și ai autorității de mediu prevede emiterea documentului în luna decembrie, cu condiția să nu apară probleme neprevăzute în procedură.
Când ar putea primi undă verde lucrările pe loturile montane
Revizuirea acordului de mediu este necesară pentru continuarea lucrărilor pe întreaga suprafață inclusă în contractele pentru secțiunile montane ale autostrăzii. În lipsa documentului și a autorizațiilor de construire aferente întregului șantier, constructorii pot interveni doar pe o parte din terenurile prevăzute în proiect.
Cristian Pistol a precizat că, după emiterea acordului de mediu revizuit, antreprenorii vor putea lucra pe întreaga suprafață prevăzută în contracte. Calendarul anunțat este însă condiționat de finalizarea procedurilor fără întârzieri sau obstacole suplimentare.
Subiectul a fost discutat miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).
CNAIR a depus documentația în august 2026
În cadrul reuniunii au fost analizate etapele parcurse de CNAIR pentru obținerea acordului de mediu revizuit. Potrivit lui Cristian Pistol, compania a depus documentația completă la ANMAP la 12 august 2026.
Discuțiile au urmărit identificarea pașilor rămași și urgentarea procedurilor necesare pentru continuarea lucrărilor pe secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.
Revizuirea acordului de mediu reprezintă una dintre etapele importante pentru deblocarea accesului constructorilor pe toate suprafețele prevăzute în proiect. Până la finalizarea acestei proceduri, lucrările rămân limitate la anumite porțiuni ale șantierelor.
Cât au avansat lucrările pe secțiunile 2 și 3
Restricțiile privind suprafețele pe care se poate lucra afectează două dintre secțiunile montane ale autostrăzii. Conform datelor prezentate de directorul CNAIR, asocierea turcă Mapa – Cengiz poate lucra pe aproximativ 45% din suprafața prevăzută în contractul pentru Secțiunea 2.
Pe Secțiunea 3, constructorii Webuild – Tancrad, din Italia și România, desfășoară lucrări pe circa 30% din suprafața contractuală.
Procentele se referă la suprafața pe care constructorii pot interveni, potrivit declarației lui Cristian Pistol, și nu reprezintă procentele de finalizare a lucrărilor.
Obținerea acordului de mediu revizuit ar permite extinderea fronturilor de lucru și utilizarea întregii suprafețe prevăzute în contracte, în condițiile obținerii autorizațiilor necesare.
De ce este importantă Autostrada Sibiu – Pitești
Autostrada Sibiu – Pitești face parte din coridorul rutier A1 și este unul dintre proiectele esențiale pentru traversarea Munților Carpați și conectarea regiunii Transilvaniei cu sudul țării.
Realizarea secțiunilor montane presupune provocări tehnice și de mediu, iar parcurgerea procedurilor de autorizare este esențială pentru desfășurarea lucrărilor în condițiile prevăzute de proiect.
Potrivit calendarului anunțat de Cristian Pistol, acordul de mediu revizuit ar putea fi emis în decembrie 2026. Termenul rămâne condiționat de finalizarea procedurilor, iar emiterea documentului nu trebuie confundată cu finalizarea lucrărilor la autostradă.