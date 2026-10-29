Piața imobiliară sfidează austeritatea: locuințele s-au scumpit cu 5%, iar Clujul depășește Bucureștiul cu 1.000 euro/mp

Publicat 29 oct. 2026, 14:01 Actualizat 29 oct. 2026, 14:05

După mai bine de un an marcat de austeritate, majorări de taxe, deprecierea leului și eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuințe, piața imobiliară din România a continuat să crească. Prețurile apartamentelor s-au majorat cu aproape 5% în ultimele 12 luni, iar Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din țară, cu valori care depășesc cu peste 1.000 de euro pe metru pătrat nivelul din București, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro.

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