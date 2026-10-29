Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, catalogate drept o escaladare periculoasă de Comisia Europeană

Comisia Europeană avertizează asupra intensificării atacurilor cu drone în Marea Neagră, după ce o navă portcontainer a fost vizată miercuri în largul coastei bulgare. Bruxelles-ul califică aceste acțiuni drept o escaladare periculoasă și inacceptabilă.
Comisia Europeană atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari pentru securitatea maritimă din Marea Neagră, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale. Potrivit unui purtător de cuvânt al executivului comunitar, aceste incidente afectează interesele Uniunii Europene și ale comunității internaționale, pun în pericol vieți omenești și pot perturba lanțurile globale de aprovizionare.
Reprezentantul Comisiei Europene a pus aceste atacuri în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a subliniat că securitatea navigației în regiune este esențială pentru comerțul internațional și aprovizionarea cu alimente. Uniunea Europeană susține menținerea unei Mări Negre sigure și accesibile atât pentru Ucraina, cât și pentru statele membre.
În cadrul conferinței de presă zilnice de joi, oficialul european a evidențiat că amenințările din regiune depășesc dimensiunea securității maritime și pot avea consecințe asupra infrastructurii critice și a stabilității economice internaționale.
UE își oferă sprijinul pentru securitatea maritimă a Bulgariei și României
Comisia Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu autoritățile din România și Bulgaria pentru consolidarea securității în Marea Neagră. Cooperarea ar putea include și dezvoltarea hub-ului de securitate maritimă regională, parte a abordării strategice a Uniunii Europene.
Pentru România, punerea rapidă în funcțiune a acestui centru de securitate reprezintă o prioritate, în condițiile în care intensificarea atacurilor asupra transportului comercial sporește riscurile pentru navigație și pentru infrastructura maritimă din regiune.
Nava Contship Jet s-a scufundat după atacul cu trei drone
Nava portcontainer Contship Jet, lovită miercuri de trei drone de suprafață în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, s-a scufundat joi dimineață. Autoritățile bulgare au anunțat că toți cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați și că niciunul nu a fost rănit.
Vasul, aflat în proprietatea unei companii grecești, naviga din portul israelian Haifa către Constanța și transporta 421 de containere. Atacul a avut loc miercuri, în jurul prânzului, la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra, în nord-estul Bulgariei.
După ce echipajul a părăsit nava, aceasta a rămas în derivă, fiind împinsă de curenți către sud. În cele din urmă, portcontainerul s-a scufundat la aproximativ 36 de mile marine de Varna, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile bulgare.
Intervenția unui avion francez a contribuit la salvarea echipajului
Cei 18 marinari aflați la bordul navei, dintre care 14 filipinezi și patru ucraineni, au fost preluați de o navă militară bulgară și transportați la Varna.
Kiril Mihailov, comandantul forțelor navale bulgare, a declarat că evacuarea în siguranță a echipajului a fost posibilă și datorită unei alerte transmise de un avion francez de recunoaștere de tip Atlantique 2. Aeronava detectase dronele în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate în partea de vest a Mării Negre.
Cinci nave comerciale, atacate în largul Bulgariei din octombrie
Incidentul în care a fost implicată nava Contship Jet se înscrie într-o serie de atacuri asupra transportului comercial din Marea Neagră. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, aceasta este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei bulgare de la începutul lunii octombrie.
Dintre cele cinci nave vizate, patru s-au scufundat, iar 21 de marinari sunt în continuare dați dispăruți. Succesiunea incidentelor evidențiază riscurile tot mai mari pentru echipajele comerciale și pentru transportul maritim printr-o zonă importantă pentru comerțul regional și internațional.