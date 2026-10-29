Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, catalogate drept o escaladare periculoasă de Comisia Europeană

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 16:23

Comisia Europeană avertizează asupra intensificării atacurilor cu drone în Marea Neagră, după ce o navă portcontainer a fost vizată miercuri în largul coastei bulgare. Bruxelles-ul califică aceste acțiuni drept o escaladare periculoasă și inacceptabilă.

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