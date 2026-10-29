Nicki Minaj, la bordul Air Force One alături de Trump. Artistă, propusă în glumă ca purtătoare de cuvânt

Nicki Minaj a atras din nou atenția după ce a călătorit la bordul Air Force One alături de președintele Donald Trump și de echipa sa. Artista, susținătoare înfocată a liderului de la Casa Albă, a participat la un miting electoral și și-a reafirmat sprijinul pentru Trump. De altfel, un oficial al administrației a sugerat, în glumă, că Minaj ar putea deveni noul purtător de cuvânt al Casei Albe.
Nicki Minaj a zburat cu Air Force One și a participat la un miting republican
Nicki Minaj a călătorit duminică la bordul Air Force One împreună cu președintele Donald Trump pentru a participa la un miting electoral republican organizat în Port Huron, statul Michigan, scrire Rolling Stone.
Artista a publicat pe platforma X un videoclip filmat în aeronava prezidențială, în care se plimbă prin cabină și își aranjează părul. „#AirForceOneBARBIE”, a scris aceasta în descrierea clipului, însoțind mesajul cu un emoji reprezentând un avion.
La mitingul din Michigan, Trump a invitat-o pe scenă, prezentând-o drept „regina rapului”. Nicki Minaj le-a vorbit susținătorilor republicani și și-a exprimat susținerea față de președintele american.
„Președinte Trump, este o onoare să fiu alături de dumneavoastră de fiecare dată. Voi continua să vă susțin pentru totdeauna. Dacă veți candida din nou, vă voi susține din nou”, a declarat artista.
În discursul său, Nicki Minaj a lăudat activitatea lui Donald Trump, afirmând că acesta simbolizează reziliența și că a schimbat atmosfera din Statele Unite.
„Sunt onorată să lucrez cu acest președinte. El reprezintă reziliența. De când s-a întors, a schimbat energia țării noastre și ne-a oferit un viitor mai luminos pentru noi și pentru copiii noștri”, a spus cântăreața.
Artista i-a îndemnat pe participanți să voteze candidații republicani și a condus scandări de susținere pentru Trump în timpul mitingului.
Glume despre un posibil rol la Casa Albă
Apariția lui Nicki Minaj la bordul Air Force One a alimentat și speculațiile privind un posibil rol în administrația americană. După vacantarea funcției de purtător de cuvânt al Casei Albe, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a publicat pe rețeaua X un videoclip filmat în avion, în care apare artista.
„Doamnelor și domnilor, cred că tocmai am găsit noul purtător de cuvânt al Casei Albe”, a scris acesta într-o postare cu ton evident ironic, etichetând-o pe Nicki Minaj.