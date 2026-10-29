Nicki Minaj, la bordul Air Force One alături de Trump. Artistă, propusă în glumă ca purtătoare de cuvânt

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 08:25

Nicki Minaj a atras din nou atenția după ce a călătorit la bordul Air Force One alături de președintele Donald Trump și de echipa sa. Artista, susținătoare înfocată a liderului de la Casa Albă, a participat la un miting electoral și și-a reafirmat sprijinul pentru Trump. De altfel, un oficial al administrației a sugerat, în glumă, că Minaj ar putea deveni noul purtător de cuvânt al Casei Albe.

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