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Nicki Minaj, la bordul Air Force One alături de Trump. Artistă, propusă în glumă ca purtătoare de cuvânt

Nicki Minaj la bordul Air Force One (Profimedia)

Nicki Minaj la bordul Air Force One (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 08:25

Nicki Minaj a atras din nou atenția după ce a călătorit la bordul Air Force One alături de președintele Donald Trump și de echipa sa. Artista, susținătoare înfocată a liderului de la Casa Albă, a participat la un miting electoral și și-a reafirmat sprijinul pentru Trump. De altfel, un oficial al administrației a sugerat, în glumă, că Minaj ar putea deveni noul purtător de cuvânt al Casei Albe.

Nicki Minaj a zburat cu Air Force One și a participat la un miting republican

Nicki Minaj a călătorit duminică la bordul Air Force One împreună cu președintele Donald Trump pentru a participa la un miting electoral republican organizat în Port Huron, statul Michigan, scrire Rolling Stone.

Artista a publicat pe platforma X un videoclip filmat în aeronava prezidențială, în care se plimbă prin cabină și își aranjează părul. „#AirForceOneBARBIE”, a scris aceasta în descrierea clipului, însoțind mesajul cu un emoji reprezentând un avion.

La mitingul din Michigan, Trump a invitat-o pe scenă, prezentând-o drept „regina rapului”. Nicki Minaj le-a vorbit susținătorilor republicani și și-a exprimat susținerea față de președintele american.

„Președinte Trump, este o onoare să fiu alături de dumneavoastră de fiecare dată. Voi continua să vă susțin pentru totdeauna. Dacă veți candida din nou, vă voi susține din nou”, a declarat artista.

În discursul său, Nicki Minaj a lăudat activitatea lui Donald Trump, afirmând că acesta simbolizează reziliența și că a schimbat atmosfera din Statele Unite.

„Sunt onorată să lucrez cu acest președinte. El reprezintă reziliența. De când s-a întors, a schimbat energia țării noastre și ne-a oferit un viitor mai luminos pentru noi și pentru copiii noștri”, a spus cântăreața.

Artista i-a îndemnat pe participanți să voteze candidații republicani și a condus scandări de susținere pentru Trump în timpul mitingului.

Glume despre un posibil rol la Casa Albă

Apariția lui Nicki Minaj la bordul Air Force One a alimentat și speculațiile privind un posibil rol în administrația americană. După vacantarea funcției de purtător de cuvânt al Casei Albe, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a publicat pe rețeaua X un videoclip filmat în avion, în care apare artista.

„Doamnelor și domnilor, cred că tocmai am găsit noul purtător de cuvânt al Casei Albe”, a scris acesta într-o postare cu ton evident ironic, etichetând-o pe Nicki Minaj.

Deși mesajul a fost perceput ca o glumă, imaginile cu rapperița la bordul aeronavei prezidențiale au devenit rapid virale și au generat ample comentarii în mediul online.

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