Grevă în Italia pe 30 octombrie. MAE anunță perturbări în transporturi și servicii publice

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 21:12

O grevă națională anunțată în Italia pentru 30 octombrie va afecta transporturile, educația și sănătatea, avertizează Ministerul Afacerilor Externe. Românii care se află în această țară, o tranzitează sau au planificate călătorii trebuie să țină cont de perturbările anunțate, unele dintre acestea urmând să înceapă din seara de 29 octombrie.

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