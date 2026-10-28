Incendiu masiv după un atac rusesc cu dronă în regiunea Harkov. Cinci oameni răniți, inclusiv un copil - VIDEO

Un atac rusesc cu dronă cu turboreactor a rănit cinci persoane, inclusiv un băiat de patru ani, în cartierul Osnovianskii din regiunea Harkov, provocând un incendiu de proporții, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați.
Flăcările s-au extins pe 2.500 de metri pătrați
Flăcările au cuprins marți seara un bloc de locuințe, mai multe case, anexe gospodărești și trei clădiri industriale.
Imobilele din apropiere, garajele și mai multe vehicule au fost, de asemenea, avariate, au anunțat serviciile ucrainene de intervenție.
Imaginile surprinse în timpul operațiunilor arată pompierii luptând cu flăcările care s-au extins pe o suprafață de 2.500 de metri pătrați, în timp ce salvatorii evacuau locuitorii către zone sigure, învăluite de un nor dens de fum.
Victimele au fost transportate la spital
Trei dintre cele cinci persoane rănite au fost transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale.
În pofida amenințării unor noi atacuri rusești, echipele de intervenție au reușit să aducă incendiul sub control. Psihologi au fost mobilizați pentru a oferi sprijin persoanelor afectate de atac.