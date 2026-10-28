Incendiu masiv după un atac rusesc cu dronă în regiunea Harkov. Cinci oameni răniți, inclusiv un copil - VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 oct. 2026, 16:23

Un atac rusesc cu dronă cu turboreactor a rănit cinci persoane, inclusiv un băiat de patru ani, în cartierul Osnovianskii din regiunea Harkov, provocând un incendiu de proporții, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați.

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