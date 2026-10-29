Cum va fi împărțit bugetul la rectificare. Ministrul Finanțelor anunță prioritățile Guvernului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 16:55

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pregătește o rectificare bugetară menită să acopere cheltuielile esențiale ale unor instituții, în special din sănătate și agricultură. Oficialul urmărește finalizarea documentului joi și prezentarea acestuia în ședința de Guvern de vineri, cu obiectivul de a asigura finanțarea necesară fără a compromite ținta de deficit pentru 2026.

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