Cum va fi împărțit bugetul la rectificare. Ministrul Finanțelor anunță prioritățile Guvernului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pregătește o rectificare bugetară menită să acopere cheltuielile esențiale ale unor instituții, în special din sănătate și agricultură. Oficialul urmărește finalizarea documentului joi și prezentarea acestuia în ședința de Guvern de vineri, cu obiectivul de a asigura finanțarea necesară fără a compromite ținta de deficit pentru 2026.
Alexandru Nazare a explicat că rectificarea urmărește să asigure finanțarea necesară funcționării instituțiilor și continuării activităților esențiale până la sfârșitul anului. Printre domeniile care au nevoie de bani se numără Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Agriculturii.
Oficialul a precizat că distribuirea fondurilor trebuie făcută cu prudență, astfel încât România să își poată respecta angajamentele fiscale. În calculele privind deficitul pentru finalul anului sunt luate în considerare și perspectivele încasărilor aferente cererilor de plată 5 și 6.
Ministerele au cerut suplimentar 60 de miliarde de lei
Potrivit lui Alexandru Nazare, instituțiile care solicită fonduri suplimentare au transmis necesități totale de aproximativ 60 de miliarde de lei. Ministrul consideră însă că valoarea cererilor depășește posibilitățile bugetare ale țării și susține că alocările trebuie stabilite în funcție de resursele disponibile.
Ministrul a mai precizat că Guvernul a prevăzut două rectificări bugetare până la finalul anului. Prima va include operațiunile financiare considerate prioritare în această etapă, iar detaliile privind instituțiile beneficiare și sumele alocate urmează să fie prezentate odată cu publicarea documentului.
Întrebat despre necesarul de aproximativ 11 miliarde de lei invocat de Ministerul Sănătății, Alexandru Nazare a evitat să avanseze o sumă finală pentru acest domeniu, explicând că finanțarea va fi stabilită în funcție de nevoile curente și de limitele bugetare.
Guvernul anunță măsuri pentru deblocarea finanțărilor din sănătate
Premierul Luca Niculescu a anunțat, la rândul său, că Executivul urmărește rezolvarea problemelor urgente de finanțare din domeniile prioritare, în special din sistemul sanitar. Decizia a fost luată în urma discuțiilor cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Șeful Guvernului a precizat că autoritățile vor prezenta în perioada următoare o imagine actualizată a situației financiar-bugetare și vor pregăti următoarea rectificare în funcție de datele disponibile.
Premierul a insistat că serviciile medicale trebuie să funcționeze fără blocaje, iar pacienții și personalul sanitar nu trebuie să suporte consecințele lipsei de finanțare. În acest context, el a susținut că resursele destinate spitalelor, tratamentelor și pregătirii personalului medical trebuie privite ca investiții pe termen lung.
Luca Niculescu a invocat și date ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit cărora cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor în România se situează la aproximativ jumătate din media europeană.
În opinia premierului, îmbunătățirea sistemului sanitar presupune investiții în infrastructura medicală, prevenție și accesul populației la medicamente. Totodată, acesta a avertizat că subfinanțarea poate avea efecte sociale și economice, de la agravarea problemelor de sănătate ale populației până la reducerea capacității oamenilor de a rămâne activi profesional.
Executivul trebuie astfel să găsească un echilibru între finanțarea serviciilor publice esențiale și respectarea obiectivelor fiscale asumate pentru 2026. Sumele exacte care vor reveni fiecărui domeniu vor fi cunoscute după publicarea proiectului de rectificare bugetară.