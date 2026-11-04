Centrala de la Cernavodă repornește Unitatea 1. România, un pas spre mai multă energie. Ce se întâmplă cu Reactorul 2?

Nuclearelectrica a inițiat miercuri procedurile de pornire a Unității 1 de la Cernavodă, după ce condițiile hidrologice au permis reluarea operațiunilor. Reactorul fusese scos din funcțiune ca urmare a reducerii debitului Dunării, pe fondul secetei.
Reconectarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă la Sistemul Energetic Național (SEN) este programată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Nuclearelectrica a început procedurile de repornire a reactorului după ce au fost îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea operațiunilor în siguranță. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Mihai Gioară, într-o informare transmisă Bursei de Valori București (BVB).
România, în alertă energetică după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
Sistemul energetic al României se află sub stare de alertă energetică începând cu 1 august, în contextul problemelor generate de seceta din bazinul Dunării. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie, ca urmare a reducerii accentuate a debitului fluviului.
Situația hidrologică a afectat și producția hidroenergetică. Cele două hidrocentrale de la Porțile de Fier au înregistrat o diminuare a producției la jumătate, în condițiile în care contribuția acestora reprezintă, în medie multianuală, între 10% și 15% din energia electrică produsă la nivel național.
Ulterior, centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită integral pe 13 august. În condiții normale de operare, cele două reactoare, fiecare cu o putere instalată de aproximativ 700 MW, generează circa 20% din producția de energie electrică a României.
Nuclearelectrica: Repornirea reactorului se face în condiții stricte de securitate
Conducerea Nuclearelectrica subliniază că reluarea funcționării unei unități nucleare presupune un proces tehnic complex, desfășurat etapizat și în conformitate cu procedurile de securitate nucleară.
Directorul general al companiei, Mihai Gioară, a precizat că demararea manevrelor de pornire reprezintă un moment important atât pentru operator, cât și pentru autorități și consumatori, în contextul necesității de a asigura stabilitatea sistemului energetic național.
Acesta a evidențiat și activitatea personalului centralei pe durata opririi, perioadă în care specialiștii au efectuat operațiuni specifice pentru menținerea instalațiilor în condiții de siguranță.
Nuclearelectrica intenționează să continue dezvoltarea unor măsuri de prevenție și a unor soluții tehnice care să permită creșterea disponibilității reactoarelor în cazul unor situații similare, precum și limitarea efectelor unor eventuale noi episoade de secetă.
Repornirea Unității 2 depinde de nivelul Dunării
Revenirea Unității 1 în funcțiune va influența și condițiile de operare ale celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Potrivit Nuclearelectrica, funcționarea unei unități nucleare necesită cantități importante de apă pentru procesul de răcire, ceea ce determină o reducere a nivelului apei în bazinul de aspirație.
În aceste condiții, repornirea Unității 2 este condiționată de creșterea susținută a nivelului Dunării. După atingerea parametrilor hidrologici necesari, reactorul va putea fi repus în funcțiune și conectat ulterior la Sistemul Energetic Național.
Compania transmite că energia nucleară rămâne un pilon important al securității energetice a României, datorită caracterului său stabil, fiabil și cu emisii reduse de carbon.
Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul de a asigura producția de energie electrică în condiții de siguranță și de a contribui la consolidarea independenței energetice a țării.