Impozitele pe locuințe vor fi dublate sau triplate? Ce spune premierul Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu respinge scenariul dublării sau triplării impozitelor locale și afirmă că Guvernul nu intenționează să introducă taxe noi. O eventuală creștere a impozitelor existente rămâne însă în discuție și va fi analizată în funcție de datele privind finanțele țării, așteptate de la Ministerul Finanțelor în următoarele săptămâni.
Premierul Luca Niculescu dă asigurări că Executivul nu intenționează să introducă noi taxe și impozite, în contextul presiunii fiscale resimțite deja de populație. Șeful Guvernului susține că echilibrarea bugetului trebuie realizată, în primul rând, prin reducerea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat.
Potrivit premierului, România are în continuare probleme importante în ceea ce privește colectarea TVA și fiscalizarea veniturilor, iar autoritățile trebuie să valorifice mai bine aceste surse de încasări înainte de a lua în calcul noi măsuri fiscale.
Luca Niculescu a precizat că ANAF a făcut deja progrese în activitatea de colectare, însă există în continuare posibilități de îmbunătățire. În acest sens, Guvernul poartă discuții cu reprezentanții instituției și cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea unor soluții care să contribuie la reducerea dezechilibrelor bugetare.
Premierul a invocat și pozițiile partidelor aflate la guvernare, precizând că atât PSD, cât și UDMR susțin evitarea introducerii unor taxe și impozite suplimentare.
Ce spune premierul despre majorarea impozitelor existente
În ceea ce privește o eventuală creștere a taxelor deja aplicate, Niculescu a explicat că subiectul nu este exclus definitiv, dar va fi analizat numai după ce Ministerul Finanțelor va prezenta datele actualizate privind situația fiscală a României.
Instituția ar urma să furnizeze o imagine completă asupra finanțelor publice în următoarele două-trei săptămâni. În funcție de aceste informații, Guvernul va putea evalua dacă sunt necesare ajustări ale actualelor măsuri fiscale.
Șeful Executivului a respins însă categoric scenariile privind dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe, despre care au apărut discuții în spațiul public. O asemenea măsură nu se află în intențiile Guvernului.
Reducerea cheltuielilor și colectarea mai bună, priorități pentru buget
Premierul consideră că statul trebuie să își asume mai întâi propriile măsuri de eficientizare, înainte de a transfera o povară fiscală suplimentară asupra contribuabililor.
Astfel, principalele direcții avute în vedere sunt limitarea cheltuielilor bugetare, combaterea evaziunii fiscale și creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor existente.
Niculescu a atras atenția că românii suportă deja o presiune financiară considerabilă, iar introducerea unor noi obligații fiscale ar fi dificil de acceptat în actualul context social și economic.
Premierul estimează că România va putea evita noi taxe și impozite, însă deciziile finale vor depinde de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare și de datele furnizate de Ministerul Finanțelor.