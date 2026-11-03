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Economie· 1 min citire

Sorin Grindeanu: „Anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu”

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Realitatea.net

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Realitatea.net

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 nov. 2026, 09:16
Actualizat3 nov. 2026, 09:18

Pensiile trebuie să crească anul viitor, iar majorarea acestora este obligatorie, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat că social-democrații își propun să respecte prevederile legale privind indexarea pensiilor și să evite, în același timp, majorarea taxelor. Deciziile finale urmează să fie stabilite în momentul elaborării și aprobării bugetului pentru 2027.

Sorin Grindeanu a transmis că majorarea veniturilor pensionarilor trebuie inclusă în planurile bugetare pentru anul viitor. Liderul social-democrat a insistat că indexarea pensiilor nu este un aspect asupra căruia ar trebui să existe interpretări și că respectarea legii trebuie să reprezinte o prioritate.

Potrivit acestuia, toate măsurile financiare vor fi analizate odată cu discuțiile privind construcția bugetului de stat.

Liderul PSD nu vrea taxe mai mari în 2027

Președintele PSD a afirmat că partidul pe care îl conduce își dorește ca pensiile să fie majorate în conformitate cu legislația în vigoare. Grindeanu a subliniat că aceste indexări trebuie reflectate în bugetul pentru anul următor.

Anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Toate lucrurile legate de buget vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Și da, ne propunem să creștem, conform legii, pensiile.

Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Și aici cred ca am fost cât se poate de clar și săptămâna trecută, și acum două săptămâni.

Nu e loc de nuanțe. Dar, odată, cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri. Aceste indexări se vor vedea în buget.

a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că atât indexarea pensiilor, cât și măsurile privind fiscalitatea vor fi analizate în cadrul procesului de elaborare a bugetului pentru 2027.

Potrivit declarațiilor sale, impactul financiar al acestor măsuri trebuie luat în calcul la stabilirea alocărilor bugetare.

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