Sorin Grindeanu: „Anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu”

Publicat 3 nov. 2026, 09:16 Actualizat 3 nov. 2026, 09:18

Pensiile trebuie să crească anul viitor, iar majorarea acestora este obligatorie, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat că social-democrații își propun să respecte prevederile legale privind indexarea pensiilor și să evite, în același timp, majorarea taxelor. Deciziile finale urmează să fie stabilite în momentul elaborării și aprobării bugetului pentru 2027.

Distribuie articolul