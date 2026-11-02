Visteria țării se golește văzând cu ochii. BNR a rămas fără 1,5 miliarde de euro, în doar o lună

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 16:17

Banca Națională a României a raportat, la 1 octombrie 2026, rezerve valutare mai mici cu aproape 1,5 miliarde de euro, față de sfârșitul lunii septembrie. Nici la rezervele internaționale, adică aur și valută, România nu stă prea bine, înregistrând, în doar o lună, un minus de aproape două miliarde de euro.

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