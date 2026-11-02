Visteria țării se golește văzând cu ochii. BNR a rămas fără 1,5 miliarde de euro, în doar o lună

Banca Națională a României a raportat, la 1 octombrie 2026, rezerve valutare mai mici cu aproape 1,5 miliarde de euro, față de sfârșitul lunii septembrie. Nici la rezervele internaționale, adică aur și valută, România nu stă prea bine, înregistrând, în doar o lună, un minus de aproape două miliarde de euro.
Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au înregistrat o diminuare în luna octombrie 2026, ajungând la 58,55 miliarde de euro la data de 31 octombrie, comparativ cu 60,06 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, potrivit datelor publicate luni de banca centrală.
Pe parcursul lunii octombrie, fluxurile de valută au însumat 4,38 miliarde de euro la capitolul intrări, în timp ce ieșirile au totalizat 5,89 miliarde de euro.
Conform BNR, sumele intrate în rezerve au provenit, printre altele, din ajustările rezervelor minime obligatorii în valută ale instituțiilor de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.
În ceea ce privește ieșirile, acestea au fost generate de modificările rezervelor minime în valută ale băncilor, achitarea ratelor și dobânzilor aferente datoriei publice în valută, precum și de plăți efectuate din contul Comisiei Europene și alte operațiuni.
Rezerva de aur a României a rămas neschimbată
La sfârșitul lunii octombrie, rezerva de aur a României se menținea la 103,6 tone. Pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale metalului prețios, valoarea acesteia a ajuns la 11,82 miliarde de euro, potrivit informațiilor furnizate de banca centrală.
Astfel, rezervele internaționale ale României, care includ atât activele valutare, cât și aurul, au totalizat 70,37 miliarde de euro la 31 octombrie 2026. Nivelul este inferior celui înregistrat la 30 septembrie, când rezervele internaționale se ridicau la 72,34 miliarde de euro.
România are plăți de 1,48 miliarde de euro în noiembrie
BNR a mai precizat că obligațiile de plată aferente datoriei publice în valută, scadente în luna noiembrie 2026, se ridică la aproximativ 1,48 miliarde de euro.
Acestea includ atât datoria publică directă, cât și obligațiile garantate de Ministerul Finanțelor.