De ce România importă și exportă energie în același timp. Cum funcționează, de fapt, sistemul european interconectat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 13:14

România a importat și a exportat simultan cantități importante de energie electrică în prima jumătate a anului 2026. Deși la prima vedere situația poate părea paradoxală, cele aproape 5,8 TWh importate și cele aproximativ 5 TWh exportate nu se contrazic. Ele reflectă, de fapt, realitatea unui sistem energetic interconectat, în care fluxurile de energie se schimbă permanent, în funcție de cerere, producție, prețuri și disponibilitatea rețelelor. De ce cumpără România energie din alte state, în timp ce exportă, la rândul său, electricitate peste graniță și ce se ascunde în spatele acestor fluxuri aparent contradictorii? Vezi în articolul de mai jos.

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