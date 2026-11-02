Bogdan Hossu (Cartel Alfa) cere tăierea subvențiilor pentru partide: „Să se anuleze finanțarea de la buget”

Publicat 2 nov. 2026, 21:04 Sursă Realitatea PLUS

În plină dezbatere despre deficitul bugetar și măsurile de austeritate, liderul Cartel ALFA, Bogdan Hossu, lansează o propunere cu impact politic major: eliminarea subvențiilor acordate partidelor de la bugetul de stat. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, sindicalistul susține că decizia ar reprezenta un semnal de solidaritate într-o perioadă în care cetățenilor li se cere să suporte costurile ajustărilor economice.

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