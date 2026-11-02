De ce plătesc românii atât de mult pentru energie. Explicațiile ministrului Chisăliță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 17:07

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, explică nivelul ridicat al prețurilor la energie prin interdependența piețelor din regiune și funcționarea pieței unice europene. Potrivit acestuia, tarifele din România sunt influențate de evoluțiile din țările vecine, precum Ungaria și Grecia, întrucât energia circulă între state în funcție de cerere și ofertă.

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