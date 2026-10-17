Dumitru Chisăliță vrea extinderea măsurilor pentru carburanți și la benzină. Ce priorități anunță pentru Ministerul Energiei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 13:53

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), susține că măsurile pentru limitarea presiunii asupra prețurilor carburanților ar trebui menținute pe durata iernii și extinse la benzină. Propus pentru conducerea Ministerului Energiei, acesta spune că, dacă va fi învestit, se va concentra pe siguranța aprovizionării, reducerea costurilor și sprijinirea consumatorilor vulnerabili.

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