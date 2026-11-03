Petrișor Peiu avertizează că inflația din România ar putea depăși 10%. Scumpirile la gaze și energie pun, din nou, presiune pe români

Publicat 3 nov. 2026, 18:28 Actualizat 3 nov. 2026, 18:32 Sursă Realitatea PLUS

România riscă să intre într-un nou val de scumpiri, iar inflația ar putea depăși 10%, a declarat, la Realitatea Plus, Petrișor Peiu. Liderul senatorilor AUR atrage atenția asupra creșterii prețurilor la gaze și energie și avertizează că efectele vor fi resimțite în întreaga economie.

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