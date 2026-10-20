BNR vine cu vești proaste pentru români. Inflația va urca peste nivelul estimat, iar scumpirile primesc noi motoare

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 16:57

Rata anuală a inflației din România va continua să crească până la sfârșitul anului 2026 și va depăși nivelul de 6,1% estimat anterior de Banca Națională a României pentru luna decembrie.

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