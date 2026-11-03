Negocierile pentru majorarea salariul minim continuă. SURSE: Sindicatele cer 5.000 de lei, iar Guvernul analizează 7 variante

Publicat 3 nov. 2026, 12:58 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile privind majorarea salariului minim brut pe economie continuă, iar pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii, de la indexarea cu rata inflației până la aplicarea unui procent de 52% din câștigul salarial mediu brut. Sursele Realitatea PLUS spun că sindicatele solicită majorarea salariului minim la 5.000 de lei și cer autorităților un calendar clar pentru adoptarea noii legi a salarizării. Potrivit variantelor analizate, salariul minim brut ar putea ajunge la valori cuprinse între 4.505 și 5.079 de lei, în funcție de formula de calcul aplicată

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