Negocierile pentru majorarea salariul minim continuă. SURSE: Sindicatele cer 5.000 de lei, iar Guvernul analizează 7 variante

Negocierile privind majorarea salariului minim brut pe economie continuă, iar pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii, de la indexarea cu rata inflației până la aplicarea unui procent de 52% din câștigul salarial mediu brut. Sursele Realitatea PLUS spun că sindicatele solicită majorarea salariului minim la 5.000 de lei și cer autorităților un calendar clar pentru adoptarea noii legi a salarizării. Potrivit variantelor analizate, salariul minim brut ar putea ajunge la valori cuprinse între 4.505 și 5.079 de lei, în funcție de formula de calcul aplicată
Variantele de majorare a salariului minim
În prezent, salariul minim brut este de 4.325 de lei, din care 200 de lei sunt scutiți de taxe, iar salariul net ajunge la 2.699 de lei.
Prima variantă luată în calcul este indexarea cu rata inflației, care ar duce salariul minim la 4.524 de lei brut și 2.725 de lei net.
A doua variantă presupune stabilirea salariului minim la 47% din câștigul salarial mediu, limita de jos, ceea ce ar însemna 4.505 lei brut și 2.713 lei net.
Potrivit formulei prevăzute în lege, salariul minim ar urma să ajungă la 4.583 de lei brut și 2.755 de lei net.
O altă variantă, bazată pe formula din raportul Ministerului, propune un salariu minim de 4.593 de lei brut și 2.761 de lei net.
Salariul minim ar putea crește la peste 5.000 de lei
În scenariul în care salariul minim ar reprezenta 50% din câștigul salarial mediu din ultimele patru trimestre, acesta ar crește la 4.702 lei brut și 2.820 de lei net.
O altă propunere vizează stabilirea salariului minim la 50% din câștigul salarial mediu, ceea ce ar însemna 4.793 de lei brut și 2.869 de lei net.
Cea mai ridicată valoare este prevăzută în varianta aplicării unui procent de 52% din câștigul salarial mediu brut. În acest caz, salariul minim ar ajunge la 5.079 de lei brut, iar angajații ar primi 3.023 de lei net.