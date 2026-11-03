TVA de 9% la energie, o posibilă soluție pentru reducerea facturilor? Ce spune ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 21:40

Reducerea TVA la energie la 9%, o soluție pentru facturi mai mici sau doar o propunere rămasă pe hârtie? Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, evită să se pronunțe asupra măsurii, invocând limitele de competență ale instituției pe care o conduce. „Nu este o problemă din interiorul Ministerului Energiei”, a precizat oficialul, în contextul discuțiilor privind posibile măsuri de sprijin pentru consumatori.

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