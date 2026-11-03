Deficitul bugetar, sub presiunea fondurilor din PNRR. România riscă să rateze atingerea țintei de 6,2% din PIB

Publicat 3 nov. 2026, 11:12 Actualizat 3 nov. 2026, 11:17 Sursă Realitatea PLUS

Deficitul bugetar al României a coborât la 3,81% din PIB după primele nouă luni din 2026, față de 5,31% în perioada similară a anului trecut. Totuși, atingerea țintei de 6,2% din PIB pentru întregul an depinde de încasarea fondurilor europene din PNRR. Potrivit raportului privind execuția bugetară pe trimestrul al treilea, publicat marți de Ministerul Finanțelor, cererile de plată 5 și 6, aflate în evaluarea Comisiei Europene, însumează 4,23 miliarde de euro, iar încasarea acestor bani până la finalul anului este esențială pentru respectarea țintei de deficit.

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