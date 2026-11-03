Deficitul bugetar, sub presiunea fondurilor din PNRR. România riscă să rateze atingerea țintei de 6,2% din PIB

Deficitul bugetar al României a coborât la 3,81% din PIB după primele nouă luni din 2026, față de 5,31% în perioada similară a anului trecut. Totuși, atingerea țintei de 6,2% din PIB pentru întregul an depinde de încasarea fondurilor europene din PNRR. Potrivit raportului privind execuția bugetară pe trimestrul al treilea, publicat marți de Ministerul Finanțelor, cererile de plată 5 și 6, aflate în evaluarea Comisiei Europene, însumează 4,23 miliarde de euro, iar încasarea acestor bani până la finalul anului este esențială pentru respectarea țintei de deficit.
Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că deficitul bugetului general consolidat a fost de 78,3 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu 24,17 miliarde de lei mai puțin decât în perioada similară din 2025, când acesta se ridica la 102,47 miliarde de lei.
Investițiile publice au crescut cu 48,6% în trimestrul al treilea
Unul dintre principalele elemente ale execuției bugetare îl reprezintă creșterea investițiilor publice. În perioada iulie-septembrie 2026, acestea au însumat 47,81 miliarde de lei, în creștere cu 48,6% față de trimestrul al treilea din 2025, când valoarea lor era de 32,2 miliarde de lei.
La nivelul primelor nouă luni, investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde de lei peste nivelul înregistrat anul trecut. Aproximativ 65,6% din aceste investiții au fost finanțate din fonduri europene.
Veniturile bugetare au crescut, susținute de încasările din TVA
În același timp, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,2% în trimestrul al treilea, ajungând la 180,17 miliarde de lei. Încasările din TVA au avut o contribuție importantă, totalizând 44,14 miliarde de lei, în creștere cu 24,4% față de aceeași perioadă din 2025.
Cheltuielile statului au crescut cu 15%. Dobânzile au ajuns la peste 21 de miliarde de lei
Pe partea cheltuielilor, statul a înregistrat un avans de 15%, până la 217,45 miliarde de lei. Creșterea a fost determinată în principal de investițiile publice, de costurile mai mari ale dobânzilor și de plățile aferente instrumentului european SAFE.
Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 21,26 miliarde de lei în trimestrul al treilea, cu 44,5% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. La nouă luni, acestea au totalizat 50,63 miliarde de lei.
Atingerea țintei de deficit este condiționată de sumele rămase de încasat din PNRR
Ministerul Finanțelor menține pentru anul 2026 ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB, însă atingerea acesteia depinde inclusiv de încasarea fondurilor europene aferente cererilor de plată numărul 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aflate în evaluarea Comisiei Europene.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, ultimele trei luni ale anului vor fi decisive pentru respectarea țintei de deficit, fiind necesară menținerea controlului asupra cheltuielilor și încasarea fondurilor europene programate.