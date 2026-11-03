Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Scenariu sumbru pentru iarna 2026-2027

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 17:33

Europa se pregătește de iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013 până în prezent, a avertizat marți Agenția Internațională pentru Energie (IEA). La finele lunii octombrie, depozitele de gaze ale statelor UE erau umplute sub nivelul minim stabilit la nivelul blocului comunitar,

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