Concedieri la Canva. Peste 1.200 de angajați, afectați de o restructurare majoră
Concedieri la Canva
Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme de design grafic, a anunțat o restructurare majoră, care va afecta 1.271 de angajați, adică 22% din personalul companiei. O parte dintre aceștia își vor pierde locurile de muncă, în timp ce alții vor primi noi atribuții sau vor fi nevoiți să se mute. Decizia vine după ce ritmul de creștere al companiei a încetinit pentru prima dată în ultimii zece ani.
Canva anunță concedieri. Ce spune directoarea companiei
Anunțul a fost făcut de Melanie Perkins, cofondatoare și directoare generală a Canva, într-un mesaj transmis angajaților și publicat ulterior pe site-ul companiei. Aceasta a explicat că decizia a fost luată după mai multe luni în care conducerea a analizat viitorul afacerii și schimbările necesare pentru următorii ani. Perkins a recunoscut că 2026 a fost cel mai dificil an pentru Canva, iar restructurarea va avea consecințe importante pentru angajați și familiile lor.
Conducerea companiei susține că a analizat mai multe soluții înainte de a ajunge la această decizie, însă schimbările mai mici nu ar fi fost suficiente pentru a pregăti afacerea pentru următorul deceniu. Melanie Perkins consideră că Canva trebuie să revină la modul în care funcționa la început, cu echipe mai mici, care să poată lua decizii mai repede și să aibă mai multă libertate în organizarea activității.
Schimbări majore la Canva. Angajații ar putea fi nevoiți să se mute
Restructurarea nu înseamnă doar concedieri, ci și o schimbare importantă a modului în care sunt organizate echipele. Departamentele de Produs, Creștere și Platformă vor fi reunite într-o singură structură, pentru ca proiectele să poată fi gestionate mai ușor. Compania intenționează să reducă numărul nivelurilor de conducere și să unească unele responsabilități care, până acum, erau împărțite între mai multe echipe. Scopul este ca angajații să petreacă mai puțin timp cu procedurile interne și mai mult timp lucrând la dezvoltarea produselor.
O altă schimbare importantă îi privește pe angajații care lucrează din diferite țări. Sydney va deveni principalul centru pentru mai multe echipe de produs, iar unii salariați ar putea fi nevoiți să se mute pentru a-și continua activitatea. Canva are angajați în 37 de țări, astfel că reorganizarea va afecta echipe din mai multe regiuni. În plus, începând din ianuarie, majoritatea angajaților care lucrează în sistem hibrid vor trebui să vină la birou aproximativ două sau trei zile pe săptămână, în funcție de specificul activității.
Ce compensații vor primi angajații concediați de Canva
Compania a pregătit și un pachet de sprijin pentru persoanele care își vor pierde locurile de muncă. Angajații care pleacă vor primi cel puțin șase luni de salariu, sumă care include și drepturile legale, indiferent de țara în care lucrează. Aceștia vor putea beneficia și de 12 luni de asigurare medicală, în țările în care compania oferă acest serviciu. Canva va asigura, de asemenea, consiliere profesională, pregătire pentru interviuri și un abonament LinkedIn Premium timp de un an.
Angajații care pleacă vor putea să păstreze și laptopurile MacBook primite de la companie. În plus, Canva va pune la dispoziție servicii de sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă, inclusiv ajutor pentru pregătirea CV-urilor și acces la o rețea de recrutare. Compania va elimina și perioada minimă de un an pentru dobândirea anumitor drepturi asupra participațiilor acordate angajaților care s-au alăturat echipei în ultimele 12 luni.
Canva a anunțat și înființarea unui fond prin care angajații care pleacă vor putea primi granturi de 10.000 de dolari, dacă vor să înceapă o afacere sau să dezvolte un proiect pentru comunitatea lor. Persoanele interesate au timp până pe 14 decembrie să se înscrie pentru acest sprijin. Compania a precizat că nu va solicita acțiuni sau drepturi de proprietate asupra afacerilor înființate cu ajutorul acestor bani.
Ce urmează pentru angajații Canva după anunțarea restructurării
Persoanele afectate de reorganizare vor avea întâlniri individuale cu reprezentanți ai conducerii, pentru a afla ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă și ce forme de sprijin vor putea primi. Deoarece Canva are echipe în 37 de țări, procedurile și calendarul concedierilor sau al schimbărilor de rol vor fi diferite, în funcție de legislația locală. Angajații care părăsesc compania vor putea folosi în continuare Slack și Gmail până la sfârșitul săptămânii, pentru a avea timp să discute cu foștii colegi.
Pe 10 noiembrie, conducerea Canva va organiza o întâlnire cu angajații pentru a explica schimbările și pentru a răspunde întrebărilor. Din 11 noiembrie vor urma discuții la nivelul fiecărei echipe. Compania a anulat și întâlnirile care nu sunt urgente pentru restul săptămânii, iar angajații care au nevoie de timp liber pentru a procesa vestea vor putea să își ia o zi liberă fără să fie considerată zi de concediu.
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