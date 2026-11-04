Concedieri la Canva. Peste 1.200 de angajați, afectați de o restructurare majoră

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 09:10

Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme de design grafic, a anunțat o restructurare majoră, care va afecta 1.271 de angajați, adică 22% din personalul companiei. O parte dintre aceștia își vor pierde locurile de muncă, în timp ce alții vor primi noi atribuții sau vor fi nevoiți să se mute. Decizia vine după ce ritmul de creștere al companiei a încetinit pentru prima dată în ultimii zece ani.

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