Clasificarea informațiilor în ISO 27001: De ce nu toate datele companiei trebuie tratate la fel?

Într-o companie, informațiile circulă permanent între departamente, angajați, furnizori și parteneri. Unele documente sunt destinate publicului, altele conțin informații comerciale sensibile, date personale, strategii de dezvoltare sau detalii despre infrastructura IT. Tratarea tuturor acestor informații după aceleași reguli poate genera două probleme: protecție insuficientă pentru datele importante și proceduri inutile pentru cele care nu prezintă riscuri semnificative. Clasificarea informațiilor ajută organizațiile să găsească echilibrul potrivit, stabilind ce trebuie protejat, în ce măsură și cine poate avea acces. Este o componentă importantă a unui sistem de management al securității informației construit conform ISO 27001.
Ce înseamnă clasificarea informațiilor în practică?
Clasificarea presupune organizarea informațiilor în categorii, în funcție de sensibilitatea lor, de importanța pentru activitatea companiei și de consecințele unei eventuale compromiteri. De exemplu, o organizație poate utiliza patru niveluri de clasificare: public, intern, confidențial și strict confidențial. Un comunicat de presă poate fi disponibil oricui, în timp ce procedurile interne sunt destinate angajaților. Contractele comerciale și bazele de date cu informații despre clienți pot necesita restricții suplimentare, iar parolele administrative sau anumite documente strategice pot impune măsuri de protecție mai stricte. Aceste categorii sunt stabilite de fiecare organizație, în funcție de propriile riscuri și necesități.
De ce confidențialitatea nu este singurul criteriu important
O greșeală frecventă este asocierea clasificării exclusiv cu secretizarea informațiilor. În realitate, ISO 27001 urmărește trei proprietăți esențiale: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.
Un document poate să nu conțină informații secrete, dar modificarea sa neautorizată să producă efecte serioase. De exemplu, alterarea instrucțiunilor de producție poate provoca erori operaționale, chiar dacă documentul respectiv nu include date confidențiale. În mod similar, indisponibilitatea unor informații esențiale poate bloca activitatea unei echipe. Clasificarea trebuie, așadar, să reflecte impactul real al incidentelor asupra organizației.
Cum se transformă clasificarea în reguli concrete
Simpla atribuire a unei categorii unui document are o utilitate limitată dacă angajații nu știu ce presupune aceasta. Anexa A a standardului ISO/IEC 27001:2022 include controale referitoare la clasificarea informațiilor și etichetarea informațiilor, a căror aplicabilitate este stabilită de organizație în funcție de evaluarea riscurilor și de cerințele relevante. De exemplu, un fișier confidențial poate necesita criptare și acces restricționat, în timp ce informațiile publice pot fi distribuite fără aprobări speciale. Aici, etichetele aplicate documentelor îi ajută pe angajați să recunoască rapid regulile relevante.
La fel de importantă este revizuirea periodică a clasificării. Un document considerat sensibil astăzi poate deveni public ulterior, iar informațiile aparent obișnuite pot căpăta o importanță strategică.
Ce urmărește auditul în procesul de certificare
Pentru companiile interesate de o certificare ISO 27001, existența unei politici de clasificare trebuie susținută prin aplicarea sa efectivă. Auditorii pot analiza modul în care sunt identificate informațiile, responsabilitățile stabilite și controalele implementate.
Astfel, o companie care știe ce informații deține și cât de importante sunt acestea poate aloca mai eficient resursele de securitate. Clasificarea reduce riscul accesului neautorizat, clarifică responsabilitățile și simplifică gestionarea documentelor, iar miza este, de fapt, folosirea unor măsuri proporționale cu riscurile reale. Avantajul este că atunci când fiecare informație primește nivelul potrivit de protecție, securitatea devine mai ușor de administrat, fără să îngreuneze inutil activitatea angajaților.