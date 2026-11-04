Clasificarea informațiilor în ISO 27001: De ce nu toate datele companiei trebuie tratate la fel?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 4 nov. 2026, 14:31

Într-o companie, informațiile circulă permanent între departamente, angajați, furnizori și parteneri. Unele documente sunt destinate publicului, altele conțin informații comerciale sensibile, date personale, strategii de dezvoltare sau detalii despre infrastructura IT. Tratarea tuturor acestor informații după aceleași reguli poate genera două probleme: protecție insuficientă pentru datele importante și proceduri inutile pentru cele care nu prezintă riscuri semnificative. Clasificarea informațiilor ajută organizațiile să găsească echilibrul potrivit, stabilind ce trebuie protejat, în ce măsură și cine poate avea acces. Este o componentă importantă a unui sistem de management al securității informației construit conform ISO 27001.

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