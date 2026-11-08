În prag de iarnă, ELCEN și Termoenergetica se acuză reciproc. 1900 de tone de apă caldă se pierd în fiecare oră

Publicat 8 nov. 2026, 12:18 Actualizat 8 nov. 2026, 12:57

Conflictul dintre ELCEN și Termoenergetica se acutizează chiar la debutul sezonului rece, în timp ce mii de bucureșteni reclamă probleme cu apa caldă și încălzirea. ELCEN susține că situația este cauzată de pierderile uriașe din rețeaua de conducte administrată de Termoenergetica, estimate la aproape 1,9 milioane de litri de apă fierbinte pe oră. Potrivit companiei, efortul necesar pentru compensarea acestor pierderi este atât de mare încât ar putea afecta inclusiv producția de energie electrică din București.

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