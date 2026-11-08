În prag de iarnă, ELCEN și Termoenergetica se acuză reciproc. 1900 de tone de apă caldă se pierd în fiecare oră

Conflictul dintre ELCEN și Termoenergetica se acutizează chiar la debutul sezonului rece, în timp ce mii de bucureșteni reclamă probleme cu apa caldă și încălzirea. ELCEN susține că situația este cauzată de pierderile uriașe din rețeaua de conducte administrată de Termoenergetica, estimate la aproape 1,9 milioane de litri de apă fierbinte pe oră. Potrivit companiei, efortul necesar pentru compensarea acestor pierderi este atât de mare încât ar putea afecta inclusiv producția de energie electrică din București.
După ce Termoenergetica a susținut în ultimele zile că unele centrale nu livrează agent termic la parametrii solicitați, ELCEN a transmis duminică, într-un comunicat postat pe pagina oficială a companiei, faptul că situația este provocată de pierderile masive din retea.
Potrivit companiei, pentru compensarea apei pierdute prin avarii și lucrări aflate în desfășurare, centralele sunt obligate să introducă în sistem aproximativ 1.860 de tone de apă fierbinte pe oră, echivalentul a 1,86 milioane de litri, arată comunicatul citat.
Pierderile scad temperatura agentului termic, situație critică la CET București Sud
Reprezentanții producătorului de energie explică faptul că apa rece introdusă permanent pentru compensarea pierderilor se amestecă cu apa de retur provenită din rețea, ceea ce reduce temperatura agentului termic și îngreunează menținerea parametrilor optimi pentru consumatori.
ELCEN susține că cea mai dificilă situație se înregistrează la CET București Sud, unde debitul de apă de adaos depășește constant 900 de tone pe oră. Conform prevederilor contractuale, centrala ar trebui să funcționeze cu un debit normal de 400 t/h și să ajungă la maximum 600 t/h în situații de avarie. Practic, volumul suplimentar de apă pompat în sistem pentru compensarea pierderilor depășește volumul normal de funcționare.
Energia termică pierdută în acest mod, mai arată ELCEN, este comparabilă cu producția unui cazan de apă fierbinte de aproximativ 100 Gcal/oră.
Avertisment pentru Sistemul Energetic Național
Compania avertizează că efectele nu se limitează la confortul termic al bucureștenilor.
Funcționarea continuă în aceste condiții obligă centralele să trateze și să încălzească volume suplimentare de apă, ceea ce duce la consumuri mai mari, uzură accelerată și suprasolicitarea echipamentelor.
Potrivit ELCEN, dacă pierderile vor continua la actualul nivel, există riscul ca unele instalații să nu mai poată compensa necesarul de apă al sistemului. Într-un asemenea scenariu, ar putea fi afectată inclusiv producția de energie electrică livrată în Sistemul Energetic Național.
Termoenergetica acuzase centralele că nu livrează suficientă căldură
De cealaltă parte, Termoenergetica a susținut anterior că o parte dintre probleme sunt generate de producția insuficientă a unor centrale.
Compania municipală anunța la începutul lunii că aproximativ 29% dintre asociațiile de proprietari din Capitală întâmpinau dificultăți în furnizarea apei calde și a căldurii. Duminică, 8 noiembrie 2026, la ora 12:50, aproximativ 10% dintre imobilele branșate la rețeau de termoficare muncipală nu avea căldură sau aceasta era livrata deficitar, potrivit datelor din aplicația Termoalert.
Printre problemele semnalate se numără temperaturi mai mici decât cele solicitate la CET București Sud, producție redusă la CET Progresu și lucrările de reparații desfășurate la CET București Vest după avariile majore din acest an.
Datorii de aproape 1,4 miliarde de lei
Pe lângă disputa tehnică, conflictul are și o componentă financiară importantă. ELCEN reclamă, la începutul lunii noiembri, datorii restante ale Termoenergetica, pentru energia termică livrată în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, de aproximativ 1,38 miliarde de lei.
ELCEN susține că aceste restanțe afectează capacitatea de investiții și pregătirea infrastructurii energetice pentru sezonul rece.
În finalul comunicatului, compania subliniază că modernizarea centralelor nu poate rezolva singură problemele sistemului de termoficare și cere investiții simultane atât în capacitățile de producție, cât și în rețeaua de transport și distribuție, pentru reducerea pierderilor care continuă să afecteze alimentarea cu apă caldă și căldură a Capitalei.