Black Friday 2026 a adus tranzacții de 763 de milioane de lei. Care au fost cele mai mari cumpărături și ce au preferat românii

Românii au făcut 1,3 milioane de tranzacții de Black Friday 2026, iar valoarea totală procesată a ajuns la 763 de milioane de lei. Cea mai mare plată a fost de 135.000 de lei, iar cumpărăturile în rate au avut o valoare medie de peste 1.000 de lei.
Black Friday 2026 a generat cumpărături de sute de milioane de lei, iar datele centralizate de un procesator de plăți arată că românii au realizat 1,3 milioane de tranzacții până vineri seara. Volumul total procesat pentru toate metodele de plată a ajuns la 763 de milioane de lei.
La nivel general, în timpul campaniei s-au înregistrat, în medie, 2.000 de tranzacții pe minut. Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost de 483 de lei, în timp ce unele plăți au depășit cu mult acest prag, cele mai mari tranzacții ajungând la 135.000 și, respectiv, 104.000 de lei.
Peste 760 de milioane de lei procesați de Black Friday
Potrivit datelor prezentate vineri seara de reprezentanta PayU, până la ora 17:45 volumul tranzacțiilor procesate prin toate metodele de plată ajunsese la 763 de milioane de lei.
„Până la ora aceasta (17:45, n.r.) avem 763 de milioane de lei în volume procesate pentru toate metodele de plată. Vorbim de o pondere a ratelor de 35% la fel ca anul trecut. Anul acesta s-a menținut în preferințe plata cu un singur click sau walleturile: avem 74% față de 46% în mod uzual, zilnic, evident pentru comercianții care au activat opțiunea, ceea ce este o pondere destul de mare. Pe partea de rate, în mod normal, pentru comercianții care au aceste metode activate, ponderea acestor metode reprezintă în jur de 24%. Clienții așteaptă reducerile de peste an, sunt mai prudenți, iar partenerii, băncile, partenerii financiari se pregătesc cu campanii de rate extinse, ceea ce nu se întâmplă în cursul anului. Automat, și ponderea crește. Sunt eforturi din mai multe părți și, practic, noi, aici prezentăm o imagine a acestor eforturi care se fac de la mai mulți jucători din piață”, a punctat Elena Gheorghe, manager de țară PayU România și Ungaria.
Cât au cheltuit românii și care au fost cele mai mari tranzacții
Numărul plăților a ajuns la 1,3 milioane, peste nivelul înregistrat la ediția Black Friday din 2025. În ceea ce privește valoarea cumpărăturilor, coșul mediu a fost de 483 de lei, de 2,5 ori mai mare decât într-o zi obișnuită.
Cei care au ales plata în rate au avut un coș mediu de 1.030 de lei, aproape dublu față de valoarea înregistrată în perioadele obișnuite ale anului.
În clasamentul celor mai mari cumpărături se află o tranzacție de 135.000 de lei, urmată de una în valoare de 104.000 de lei. Ambele sume au fost înregistrate în zona serviciilor.
Ce produse au fost cele mai căutate de Black Friday 2026
Datele arată că printre categoriile preferate de cumpărători s-au numărat produsele de cosmetică și beauty, bunurile de larg consum (FMCG), jucăriile și articolele pentru copii, produsele IT&C, articolele vestimentare și cele pentru casă și decorațiuni.
În ceea ce privește cumpărăturile internaționale, tranzacțiile cross-border au reprezentat 17% din totalul plăților, o pondere similară cu cea raportată în edițiile precedente.
La nivelul întregii campanii, ritmul mediu a fost de aproximativ 2.000 de tranzacții în fiecare minut, potrivit datelor prezentate de procesatorul de plăți.