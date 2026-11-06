Black Friday 2026 a adus tranzacții de 763 de milioane de lei. Care au fost cele mai mari cumpărături și ce au preferat românii

Publicat 6 nov. 2026, 19:10 Actualizat 6 nov. 2026, 19:30 Sursă Agerpres

Românii au făcut 1,3 milioane de tranzacții de Black Friday 2026, iar valoarea totală procesată a ajuns la 763 de milioane de lei. Cea mai mare plată a fost de 135.000 de lei, iar cumpărăturile în rate au avut o valoare medie de peste 1.000 de lei.

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