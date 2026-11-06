Pensiile românilor, în pericol. Avertismentul economistului-șef al BNR: Statul ar putea rămâne fără bani

România ar putea ajunge în situația de a nu mai avea suficienți bani nici pentru plata integrală a pensiilor actuale, dacă renunță la măsurile de reducere a deficitului bugetar. Avertismentul vine de la Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României, care susține că majorarea pensiilor fără resurse financiare reale ar putea agrava problemele economice ale țării. Mai mult, statul riscă să piardă încrederea investitorilor și să se împrumute la costuri mult mai mari.
Economistul-șef al BNR atrage atenția că promisiunile privind creșterea pensiilor trebuie susținute de venituri reale la buget, nu doar de decizii politice. Într-un răspuns oferit publicației Ziarul de Iași, Valentin Lazea a explicat că România se află într-o situație financiară dificilă și că orice majorare a cheltuielilor permanente, fără identificarea surselor de finanțare, poate pune în pericol eforturile de reducere a deficitului bugetar. În opinia sa, continuarea acestor măsuri este esențială pentru ca statul să își poată respecta obligațiile financiare.
Acesta avertizează că renunțarea la reducerea deficitului ar putea avea consecințe mult mai grave decât amânarea unei noi indexări. Dacă România va continua să cheltuiască mai mult decât încasează, iar finanțatorii își vor pierde încrederea în capacitatea statului de a-și controla datoriile, ar putea apărea dificultăți inclusiv în achitarea drepturilor deja stabilite pentru pensionari. Lazea consideră că riscul nu privește doar eventualele creșteri de pensii din 2027, ci și capacitatea de finanțare a plăților actuale.
România riscă să fie retrogradată în categoria țărilor cu investiții speculative
Una dintre cele mai grave consecințe prezentate de economist ar fi pierderea încrederii investitorilor și retrogradarea României în categoria statelor cu rating speculativ, cunoscută în piețele financiare sub denumirea de „junk”. O asemenea decizie a agențiilor de rating ar putea îngreuna accesul statului la împrumuturi și ar determina creșterea dobânzilor plătite pentru finanțarea cheltuielilor publice. În aceste condiții, Guvernul ar trebui să suporte costuri tot mai mari pentru a obține banii necesari funcționării instituțiilor și achitării obligațiilor bugetare.
Valentin Lazea explică faptul că România a pornit de la un deficit bugetar de aproximativ 9,2% din PIB și urmărește reducerea acestuia spre 6%, iar ulterior către pragul de 3%. Economistul consideră că abandonarea acestui parcurs ar putea anula progresele realizate și ar pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice. Pentru a explica dependența statului de împrumuturi, acesta arată că, la un deficit de 6% din PIB și cheltuieli publice de aproximativ 42% din PIB, unul din fiecare șapte lei cheltuiți de stat provine din bani împrumutați.
Această dependență de finanțare afectează întregul buget, de la pensii și salarii până la investiții și plata dobânzilor. Economistul atrage atenția că pensiile publice sunt susținute în principal din contribuțiile salariaților, motiv pentru care majorările trebuie corelate cu evoluția veniturilor și a economiei. În lipsa acestei legături, diferențele trebuie acoperite prin transferuri bugetare sau noi împrumuturi, ceea ce poate accentua dezechilibrele existente și poate face tot mai dificilă finanțarea cheltuielilor lunare ale statului.
Ce se întâmplă cu majorarea pensiilor din 2027
Avertismentul economistului-șef al BNR vine în contextul discuțiilor privind majorarea pensiilor din 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că estimările preliminare indică o posibilă indexare de 7,3%, însă procentul nu este definitiv și poate suferi modificări. Potrivit calculelor prezentate de oficial, aplicarea unei asemenea creșteri ar presupune un efort bugetar de aproximativ 9,5-9,6 miliarde de lei. Ministrul susține că pensiile trebuie majorate conform formulei legale, după doi ani în care indexările anuale nu au fost aplicate.
De cealaltă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că o decizie privind creșterea pensiilor poate fi luată numai după analizarea resurselor disponibile pentru bugetul anului 2027. Oficialul consideră că orice majorare trebuie să fie prudentă și sustenabilă, astfel încât România să își poată respecta angajamentele privind reducerea deficitului. În prezent, nu există o hotărâre definitivă privind procentul indexării de anul viitor, iar avertismentul lui Valentin Lazea se referă la riscurile unui scenariu economic, nu la o măsură anunțată de reducere a pensiilor aflate în plată.