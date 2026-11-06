Pensiile românilor, în pericol. Avertismentul economistului-șef al BNR: Statul ar putea rămâne fără bani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 09:45

România ar putea ajunge în situația de a nu mai avea suficienți bani nici pentru plata integrală a pensiilor actuale, dacă renunță la măsurile de reducere a deficitului bugetar. Avertismentul vine de la Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României, care susține că majorarea pensiilor fără resurse financiare reale ar putea agrava problemele economice ale țării. Mai mult, statul riscă să piardă încrederea investitorilor și să se împrumute la costuri mult mai mari.

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