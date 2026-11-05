România revine pe primul loc în Europa la prețul energiei electrice. Austria intră în topul celor mai scumpe piețe

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 nov. 2026, 11:48

România înregistrează din nou, joi, cel mai ridicat preț mediu al energiei electrice din Europa, potrivit datelor colectate în timp real de pe piețele europene de energie. Cu un preț mediu de 0,3225 euro/kWh, piața românească devansează Bulgaria, Austria și Ungaria, într-o clasare care confirmă presiunea ridicată asupra consumatorilor din regiune, arată agregatorul KWHprice.

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