Motorina, la un pas de 11 lei pe litru! Cât plătesc șoferii la pompă, chiar și cu acciza redusă

Publicat 5 nov. 2026, 07:31 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile carburanților continuă să le golească buzunarele românilor. În unele benzinării, motorina standard a ajuns la 10,97 lei pe litru, în timp ce sortimentele premium se apropie de 12 lei. Nici benzina nu este ieftină, prețul acesteia menținându-se peste pragul de 10 lei în multe stații. Deși Guvernul a prelungit măsurile prin care încearcă să limiteze scumpirile, șoferii continuă să plătească sume mari pentru alimentarea mașinilor, iar unii au ajuns să cumpere carburant doar cât le trebuie pentru drumurile zilnice.

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