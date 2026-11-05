Motorina, la un pas de 11 lei pe litru! Cât plătesc șoferii la pompă, chiar și cu acciza redusă

Prețurile carburanților continuă să le golească buzunarele românilor. În unele benzinării, motorina standard a ajuns la 10,97 lei pe litru, în timp ce sortimentele premium se apropie de 12 lei. Nici benzina nu este ieftină, prețul acesteia menținându-se peste pragul de 10 lei în multe stații. Deși Guvernul a prelungit măsurile prin care încearcă să limiteze scumpirile, șoferii continuă să plătească sume mari pentru alimentarea mașinilor, iar unii au ajuns să cumpere carburant doar cât le trebuie pentru drumurile zilnice.
Cât costă benzina și motorina în România
Prețurile diferă de la o benzinărie la alta, însă motorina rămâne cel mai scump carburant dintre cele două sortimente standard. Într-o stație verificată de Realitatea PLUS, litrul de motorină standard costa 10,97 lei, în timp ce varianta premium se apropia de 12 lei. În alte benzinării, tarifele pentru motorina obișnuită se situau între 10,88 și 10,91 lei pe litru. La Eforie Nord a fost identificat și un preț de 10,75 lei, sub nivelul practicat de numeroși distribuitori.
În cazul benzinei standard, prețul prezentat în materialul Realitatea PLUS este de aproximativ 10,01 lei pe litru. Există însă și stații unde șoferii pot alimenta mai ieftin. La Târgoviște, de exemplu, un distribuitor comercializa benzina cu 9,79 lei pe litru. Diferențele dintre benzinării contează tot mai mult pentru cei care folosesc zilnic mașina, mai ales în condițiile în care costul unui rezervor plin reprezintă o cheltuială importantă pentru multe familii.
Motorina ar fi costat și mai mult fără reducerea accizei
Prețurile ridicate vin în condițiile în care Guvernul a prelungit măsurile de limitare a scumpirii motorinei. Pe 30 octombrie, Executivul a decis menținerea mecanismului de sprijin pentru încă trei luni, în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027. Reducerea accizei la motorina standard este de 25% în prima jumătate a lunii noiembrie, iar nivelul facilității este reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței carburanților.
Potrivit calculelor prezentate de autorități, reducerea accizei înseamnă aproximativ 85 de bani mai puțin pentru fiecare litru de motorină, cu TVA inclus. La un preț de 10,97 lei, eliminarea integrală a facilității ar putea duce costul peste 11,80 lei pe litru, dacă celelalte condiții de piață ar rămâne neschimbate. Guvernul a estimat că, la un preț mediu de 10,90 lei, motorina ar fi putut ajunge la aproximativ 11,75 lei de la 1 noiembrie, în lipsa prelungirii măsurii.
Șoferii alimentează tot mai puțin. Unii se gândesc să lase mașina acasă
Prețurile mari îi obligă pe mulți români să fie tot mai atenți la banii cheltuiți pe carburant. Unii șoferi spun că nu își mai permit să facă plinul și preferă să alimenteze de 40, 50 sau 100 de lei, în funcție de drumurile pe care trebuie să le parcurgă. Alții consideră că scumpirile au devenit greu de suportat și că, dacă situația continuă, vor fi nevoiți să folosească mașina mai rar. Nici cei care au autoturisme alimentate cu GPL nu sunt mulțumiți, reclamând că și acest combustibil s-a scumpit.
Carburanții scumpi pot aduce noi majorări de prețuri la raft
Problemele nu se opresc însă la costurile suportate de șoferi. Motorina este folosită pe scară largă în transportul mărfurilor, iar cheltuielile mai mari ale firmelor pot ajunge, treptat, în prețurile produselor cumpărate de români. Scumpirea transportului afectează inclusiv distribuția alimentelor și aprovizionarea magazinelor, motiv pentru care evoluția carburanților rămâne importantă pentru întreaga economie. Autoritățile au justificat menținerea reducerii accizei tocmai prin necesitatea de a limita aceste efecte asupra populației și companiilor.
Banca Națională a României a avertizat, în luna octombrie, că inflația ar putea urma o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului 2026. Printre factorii care pun presiune asupra prețurilor se numără costurile combustibililor și energiei, scumpirea materiilor prime, inclusiv a celor agroalimentare, dar și evoluția cursului de schimb al leului.