Luca Niculescu, anunț despre facturile la energie în această iarnă: ce măsuri pregătește Guvernul pentru români

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 21:20

Menținerea voucherelor la energie electrică, măsuri privind acciza la motorină și reglementarea prețurilor la gaze până la 31 martie sunt soluțiile analizate de Guvern. Premierul Luca Niculescu spune că prioritatea Executivului este ca românii să sufere cât mai puțin în sezonul rece.

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