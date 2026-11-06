Alexandru Nazare, despre tăierea salariilor șefilor din companii de stat: „Nu am vorbit despre un procent anume”

Publicat 6 nov. 2026, 16:00 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există un procent unic de reducere a cheltuielilor în companiile de stat, la nivelul conducerii, și că fiecare ordonator principal de credite trebuie să își facă propria analiză. Acesta a precizat că așteaptă propuneri „în cel mai scurt timp”, începând cu săptămâna viitoare.

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