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Economie· 1 min citire
Alexandru Nazare, despre tăierea salariilor șefilor din companii de stat: „Nu am vorbit despre un procent anume”
Alexandru Nazare (foto: FB)
Publicat6 nov. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net realitatea plus
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există un procent unic de reducere a cheltuielilor în companiile de stat, la nivelul conducerii, și că fiecare ordonator principal de credite trebuie să își facă propria analiză. Acesta a precizat că așteaptă propuneri „în cel mai scurt timp”, începând cu săptămâna viitoare.
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