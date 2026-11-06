Benzina a scăzut sub 10 lei pe litru. Cât costă motorina și unde sunt cei mai ieftini carburanți

Vești bune pentru șoferii din România. Prețurile carburanților au scăzut vineri, 6 noiembrie 2026, după o perioadă în care alimentarea mașinii a devenit tot mai costisitoare. Benzina standard poate fi cumpărată cu 9,87 lei pe litru în numeroase stații, în timp ce motorina standard se vinde cu 10,86 lei pe litru. Ieftinirile ajung la 9 bani pentru benzină și 5 bani pentru motorină, însă prețurile diferă în funcție de companie și de localitate.
Cât costă benzina și motorina pe 6 noiembrie 2026
Șoferii plătesc mai puțin pentru alimentarea mașinilor, după ce mai multe companii petroliere au redus prețurile carburanților. Petrom a ieftinit benzina standard cu 9 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani. În urma modificărilor, litrul de benzină a ajuns la 9,87 lei în stațiile Petrom, în timp ce în benzinăriile OMV, MOL și Rompetrol prețul este de aproximativ 9,93 lei. Motorina standard costă 10,86 lei în stațiile Petrom și Socar, iar în unele benzinării OMV, MOL și Rompetrol ajunge la 10,92 lei pe litru.
Potrivit datelor publicate de Peco Online, cele mai mici prețuri pentru benzina standard se situează la 9,85 lei pe litru, nivel înregistrat inclusiv la Oradea. În cazul motorinei, cel mai mic tarif afișat este de 10,75 lei pe litru, la o stație din Eforie Nord, județul Constanța. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită de la 9,87 lei, iar motorina de la 10,86 lei. La Timișoara, prețurile minime sunt ceva mai mici, respectiv 9,85 lei pentru benzină și 10,83 lei pentru motorină.
Și șoferii care folosesc GPL plătesc mai puțin decât cei care alimentează cu benzină sau motorină. Prețul mediu al acestui carburant se situează în jurul valorii de 4,70 lei pe litru, cu diferențe de la o localitate la alta. Chiar dacă reducerile anunțate pentru benzină și motorină sunt de numai câțiva bani, acestea vin după o perioadă cu prețuri ridicate. Cu o zi înainte, motorina se apropia de 11 lei pe litru, iar în anumite stații benzina depășea pragul de 10 lei.
Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, din 2027
În paralel cu ieftinirea carburanților, autoritățile discută despre introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză direct din benzinării, începând din 2027. Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul Conferinței Naționale AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035. Oficialul a explicat că a început discuțiile cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea unei soluții care să reducă presiunea costurilor cu combustibilul asupra agricultorilor.
Ministrul a precizat că, în prezent, un litru de motorină costă aproximativ 11 lei, iar acciza reprezintă între 2,7 și 3 lei din acest preț. În sistemul actual, fermierii plătesc carburantul și beneficiază ulterior de sprijin pentru acciză, prin mecanismul de rambursare. Noua propunere ar permite aplicarea facilității direct în momentul alimentării, fără ca agricultorii să mai fie nevoiți să aștepte recuperarea banilor. Florin Barbu a anunțat și că Ministerul Agriculturii trebuie să achite, la rectificarea bugetară din noiembrie, diferențele aferente accizei pentru trimestrele al doilea și al treilea.
Ce spune Ministerul Finanțelor despre eliminarea accizei la motorina pentru agricultură
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat disponibilitatea instituției de a colabora cu Ministerul Agriculturii pentru identificarea unui mecanism de sprijin. Acesta a atras însă atenția că orice nouă facilitate trebuie să fie sustenabilă pentru bugetul de stat și să respecte legislația europeană. Potrivit oficialului, este nevoie de propuneri legislative concrete și de proceduri clare, astfel încât măsura să poată fi aplicată fără să provoace dezechilibre în finanțele publice.
În prezent, cumpărarea motorinei fără acciză direct de la pompă rămâne o propunere aflată în discuție, nu o măsură deja aprobată. Ministerele Agriculturii și Finanțelor trebuie să stabilească modul de aplicare, condițiile de eligibilitate și impactul bugetar. Dacă mecanismul va fi adoptat, fermierii ar putea beneficia de o modalitate mai simplă de achiziționare a combustibilului folosit în agricultură, fără să mai suporte inițial costul accizei pe care îl recuperează ulterior.