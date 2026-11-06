Benzina a scăzut sub 10 lei pe litru. Cât costă motorina și unde sunt cei mai ieftini carburanți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 09:37

Vești bune pentru șoferii din România. Prețurile carburanților au scăzut vineri, 6 noiembrie 2026, după o perioadă în care alimentarea mașinii a devenit tot mai costisitoare. Benzina standard poate fi cumpărată cu 9,87 lei pe litru în numeroase stații, în timp ce motorina standard se vinde cu 10,86 lei pe litru. Ieftinirile ajung la 9 bani pentru benzină și 5 bani pentru motorină, însă prețurile diferă în funcție de companie și de localitate.

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