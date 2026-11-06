Unitatea 1 de la Cernavodă livrează din nou energie electrică. Reactorul va ajunge la putere maximă sâmbătă

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 nov. 2026, 18:47

România a reluat producția de energie nucleară după o pauză de peste trei luni. Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată vineri la Sistemul Energetic Național (SEN) și a început să livreze primii megawați în rețea, după ce fusese oprită la sfârșitul lunii iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

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