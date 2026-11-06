Unitatea 1 de la Cernavodă livrează din nou energie electrică. Reactorul va ajunge la putere maximă sâmbătă

România a reluat producția de energie nucleară după o pauză de peste trei luni. Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată vineri la Sistemul Energetic Național (SEN) și a început să livreze primii megawați în rețea, după ce fusese oprită la sfârșitul lunii iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.
Nuclearelectrica (SNN) a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, potrivit unui raport curent transmis Bursei de Valori București.
La primele ore după reconectare, producția nucleară reprezenta sub 1% din producția totală a României, urmând să crească gradual în următoarele 24 de ore.
Conform programului anunțat de Nuclearelectrica și Transelectrica, reactorul nu va funcționa imediat la capacitate maximă. Puterea este majorată treptat, în mai multe etape, pentru a respecta procedurile de securitate nucleară, iar atingerea regimului normal de funcționare este estimată pentru sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 19:00.
Revenirea Unității 1 este importantă pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național, în condițiile în care reactorul are o capacitate instalată de aproximativ 700 MW și este cel mai mare grup energetic individual din România.
Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, după ce debitul Dunării a scăzut la valori care nu mai permiteau asigurarea condițiilor necesare de răcire. La jumătatea lunii august a fost deconectată și Unitatea 2, astfel că România a rămas fără producție de energie nucleară pentru aproape trei luni, o situație fără precedent în ultimii ani.
În ceea ce privește reactorul 2, Nuclearelectrica precizează că repornirea sa depinde în continuare de creșterea susținută a nivelului Dunării.