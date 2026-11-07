Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi repornită. Ce condiții trebuie îndeplinite și când se ia decizia

Nivelul Dunării în zona Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a ajuns la 2,08 metri, valoare suficientă pentru funcționarea Unității 1, conform directorului companiei, Romeo Urjan. Potrivit acestuia, repornirea Unității 2 depinde însă de creșterea nivelului apei și de mai mulți parametri tehnici. O decizie în acest sens ar putea fi luată luni, 9 noiembrie, după o nouă analiză a situației.
Directorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, Romeo Urjan, a anunțat că nivelul Dunării măsurat în zona centralei este de 2,08 metri. Potrivit acestuia, valoarea permite funcționarea Unității 1, însă nu este încă suficientă pentru repornirea Unității 2.
Oficialul a explicat că pentru reluarea funcționării celei de-a doua unități este necesară o creștere suplimentară a nivelului Dunării cu cel puțin 10-15 centimetri.
De ce nu poate fi repornită încă Unitatea 2 de la Cernavodă
Potrivit declarațiilor directorului CNE Cernavodă, procesul de repornire este influențat nu doar de nivelul Dunării, ci și de modul în care funcționează sistemul de răcire al Unității 1.
Mai exact, cele trei pompe mari de răcire utilizate pentru funcționarea Unității 1 influențează nivelul local al apei și, implicit, condițiile de funcționare ale Unității 2.
Acesta a precizat că luni, 9 noiembrie, va avea loc o analiză care va lua în calcul nivelul Dunării, prognoza hidrologică și influența funcționării Unității 1 asupra celei de-a doua unități. În urma acestei evaluări ar putea fi stabilit momentul în care Unitatea 2 va putea fi repornită.
Ce se întâmplă cu retehnologizarea Unității 1
Totodată, directorul Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a oferit detalii despre proiectul de retehnologizare a Unității 1, care a împlinit anul acesta 30 de ani de funcționare în sistemul energetic. Potrivit acestuia, proiectul a început deja, fiind în desfășurare lucrările la infrastructura critică. Data la care reactorul va fi oprit pentru perioada de retehnologizare nu a fost stabilită încă, aceasta urmând să fie decisă în baza analizelor tehnice realizate în cadrul opririi planificate din acest an.
Mihai Laurențiu Gioară a anunțat că informațiile privind calendarul acestui proiect vor fi făcute publice în următoarele două luni.
Acesta a mai precizat că, pe perioada în care Unitatea 1 va fi oprită pentru retehnologizare, producția de energie nucleară va continua prin intermediul Unității 2.