Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 9 nov. 2026, 12:58

Centrala de la Iernut ar putea fi sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) în primul trimestru din 2027 și ar urma să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat luni, 9 noiembrie, director general adjunct al Romgaz Aristotel Jude, în cadrul unei conferințe legate de sistemul energetic național.

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