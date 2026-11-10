Oprirea completă a centralei de la Cernavodă lovește sistemul energetic. Importurile de electricitate au explodat marți dimineață

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 nov. 2026, 09:33

Oprirea producției de energie nucleară de la Centrala Nucleară Cernavodă se vede imediat în datele de consum și producție în timp real ale sistemului energetic național. Marți dimineață, la ora 09:00, România a ajuns să importe aproape de o dată și jumătate mai multă energie electrică decât în ziua precedentă, după ce producția nucleară a coborât la zero.

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