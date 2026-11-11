România, pregătită pentru creșterea consumului de energie. Ce se întâmplă cu facturile și voucherele la energie

România nu a activat niciun sistem energetic de avarie și nu se confruntă, în acest moment, cu probleme de echilibrare a sistemului, în ciuda provocărilor legate de creșterea consumului. Autoritățile susțin că au pregătit mai multe scenarii pentru a interveni în cazul unor sincope și dau asigurări că există soluții pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. Totuși, în anumite condiții, ar putea fi luată în calcul limitarea consumului marilor consumatori industriali.
„Nu a fost cazul. Am fost echilibrați”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, întrebat dacă a fost activat vreodată un sistem energetic de avarie.
Oficialul a explicat că sunt analizate mai multe scenarii pentru perioadele în care consumul de energie ar putea crește, iar autoritățile au la dispoziție soluții pentru a interveni în diferite situații. Acesta a subliniat că a fost organizat un comandament și că există planuri pentru gestionarea eventualelor probleme care ar putea apărea în sistem.
Ar putea fi limitat consumul marilor companii
Întrebat dacă există riscul ca marii consumatori industriali să fie deconectați sau să li se limiteze alimentarea cu energie, secretarul de stat a precizat că autoritățile nu au ajuns la o asemenea decizie. Discuțiile cu marii consumatori nu au avut încă loc, acestea fiind programate pentru săptămâna viitoare.
Nițulescu a admis însă că, în anumite condiții, ar putea fi luată în calcul limitarea consumului în anumite intervale orare, fără ca această variantă să fie, în prezent, una decisă.
„Poate să fie în anumite condiții, dar nu am luat în considerare, sunt și alte soluții”, a explicat oficialul, referindu-se la posibilitatea deconectării marilor consumatori.
Ce se întâmplă cu facturile la energie și voucherele pentru consumatori
În privința facturilor la energie, în contextul estimărilor privind posibile scumpiri de până la 27%, Casian Nițulescu a susținut că autoritățile au identificat soluții pentru creșterea producției, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea prețurilor.
Referitor la posibilitatea reducerii TVA la energie, oficialul a precizat că nu există, deocamdată, o propunere concretă, ci doar o idee pe care o ia în calcul.
Nici schema voucherelor pentru consumatorii vulnerabili nu este încă definitiv stabilită. Potrivit secretarului de stat, există grupuri de lucru care analizează măsurile de sprijin, iar o nouă reuniune urma să aibă loc a doua zi, pe 12 noiembrie. Decizia vizează prelungirea schemei, dar cu introducerea unor elemente noi.
Întrebat dacă românii ar trebui să evite să pornească instalațiile luminoase de sărbători pentru a economisi energie, Casian Nițulescu a răspuns fără ezitare: „Absolut”.
Oficialul a recomandat însă o mai bună conștientizare a consumului individual, în special în intervalele orare în care cererea de energie crește. Fiecare consumator trebuie să fie responsabil pentru propriul consum, a transmis acesta.
Defecțiunea de la Cernavodă și schimbarea directorului tehnic
În aceeași intervenție, secretarul de stat a oferit explicații și despre defecțiunea de la centrala nucleară de la Cernavodă, precizând că problema a fost provocată de defectarea unui echipament, nu de o eroare umană.
„A fost o defecțiune a unui echipament”, a declarat Casian Nițulescu, indicând probleme legate de mentenanța anumitor echipamente și excluzând nerespectarea unei proceduri.
Declarațiile vin în contextul schimbării directorului tehnic al Nuclearelectrica. Întrebat de ce a fost înlocuit acesta și dacă decizia are legătură cu incidentul, oficialul a evitat să ofere detalii: „Nu vă pot spune”.
Nițulescu a precizat că deciziile privind conducerea de la Cernavodă țin de cei de acolo și a subliniat că fostul director tehnic este un specialist care își va putea găsi un alt rol în cadrul Nuclearelectrica, însă nu va mai ocupa o funcție de director.
Totodată, întrebat dacă România va avea o nouă capacitate de producție nucleară în următorii doi-trei ani, răspunsul secretarului de stat a fost negativ.