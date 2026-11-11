România, pregătită pentru creșterea consumului de energie. Ce se întâmplă cu facturile și voucherele la energie

Publicat 11 nov. 2026, 14:57 Actualizat 11 nov. 2026, 15:02 Sursă Realitatea PLUS

România nu a activat niciun sistem energetic de avarie și nu se confruntă, în acest moment, cu probleme de echilibrare a sistemului, în ciuda provocărilor legate de creșterea consumului. Autoritățile susțin că au pregătit mai multe scenarii pentru a interveni în cazul unor sincope și dau asigurări că există soluții pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. Totuși, în anumite condiții, ar putea fi luată în calcul limitarea consumului marilor consumatori industriali.

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