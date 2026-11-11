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Trei copii aflați pe trotuar, loviți de un stâlp de electricitate doborât de o mașină: accident grav în Sălaj
Accident Sălaj/ Captură foto / Facebook Gazeta de Sălaj
Trei copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani au fost răniți, miercuri dimineața, în localitatea Boghiș, județul Sălaj, după ce un autoturism a lovit un stâlp de electricitate, care s-a prăbușit peste minorii aflați pe trotuar. Copiii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 11 noiembrie, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj.
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