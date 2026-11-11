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Trei copii aflați pe trotuar, loviți de un stâlp de electricitate doborât de o mașină: accident grav în Sălaj

Accident Sălaj/ Captură foto / Facebook Gazeta de Sălaj

Accident Sălaj/ Captură foto / Facebook Gazeta de Sălaj

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 11:11

Trei copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani au fost răniți, miercuri dimineața, în localitatea Boghiș, județul Sălaj, după ce un autoturism a lovit un stâlp de electricitate, care s-a prăbușit peste minorii aflați pe trotuar. Copiii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 11 noiembrie, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe drumul județean 191D, în timp ce un tânăr de 19 ani, din comuna Boghiș, conducea un autoturism din direcția Valcău spre Nușfalău.

În împrejurări ce urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi lovit un stâlp de electricitate,

a transmis miercuri, 11 noiembrie, IPJ Sălaj.

În urma impactului, mașina s-a răsturnat pe carosabil, iar stâlpul de electricitate s-a prăbușit pe trotuar, unde se aflau cei trei copii, cu vârste între 8 și 11 ani. Aceștia au fost surprinși și accidentați de stâlp.

Șoferul, testat cu aparatul etilotest

Cei trei minori au fost transportați la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate. Șoferul, în vârstă de 19 ani, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, conform informațiilor furnizate de IPJ Sălaj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier din localitatea Boghiș.

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