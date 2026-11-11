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Deficit de medici la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai multe gărzi, afectate

Medici / Profimedia

Medici / Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat11 nov. 2026, 07:34
Actualizat11 nov. 2026, 07:52
SursăRealitatea PLUS

Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin se confruntă cu un deficit de personal medical, care îngreunează asigurarea gărzilor în mai multe secții. Neurochirurgia, oftalmologia și chirurgia infantilă se numără printre specialitățile afectate, unde numărul medicilor este insuficient pentru acoperirea permanentă a serviciilor medicale, inclusiv în situațiile care necesită intervenții de urgență.

Lipsa medicilor specialiști continuă să fie una dintre problemele importante ale sistemului sanitar din Mehedinți. La Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin, deficitul de personal afectează inclusiv organizarea gărzilor, iar unele specializări nu pot asigura în prezent permanența medicală.

Unitatea noastră este acreditată cu liniile de gardă obligatorii pe care le asigurăm, în schimb sunt și alte specialități la care nu se poate asigura linia de gardă, ca de exemplu oftalmologia unde în momentul de față funcționează cu doi medici,

a declarat Elena Bololoi, Directorul de Îngrijiri Medicale și purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.

Lipsa medicilor afectează și alte secții ale spitalului, unde este tot mai greu să fie asigurate gărzile. Problema este cu atât mai gravă în cazul urgențelor medicale care îi vizează pe copii.

Compartimentul de chirurgie infantilă unde tot la fel avem doi medici, însă nu se dorește să se încheie această linie de gardă, încă o dată precizez pentru toată lumea să știe că nu poți înființa o linie de gardă dacă nu închei un contract de muncă, un contract de muncă care se încheie cu acordul părților

a mai spus Elena Bololoi.


Dincolo de lipsa medicilor, cea mai mare problemă este ce se întâmplă cu pacienții care ajung la Urgențe și au nevoie de un specialist. În astfel de cazuri, pacienții pot aștepta mai mult pentru a primi îngrijiri sau pot fi trimiși la alte spitale. 

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