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Social· 1 min citire
Deficit de medici la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai multe gărzi, afectate
Medici / Profimedia
Publicat11 nov. 2026, 07:34
Actualizat11 nov. 2026, 07:52
SursăRealitatea PLUS
Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin se confruntă cu un deficit de personal medical, care îngreunează asigurarea gărzilor în mai multe secții. Neurochirurgia, oftalmologia și chirurgia infantilă se numără printre specialitățile afectate, unde numărul medicilor este insuficient pentru acoperirea permanentă a serviciilor medicale, inclusiv în situațiile care necesită intervenții de urgență.
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