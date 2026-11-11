Deficit de medici la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai multe gărzi, afectate

Publicat 11 nov. 2026, 07:34 Actualizat 11 nov. 2026, 07:52 Sursă Realitatea PLUS

Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin se confruntă cu un deficit de personal medical, care îngreunează asigurarea gărzilor în mai multe secții. Neurochirurgia, oftalmologia și chirurgia infantilă se numără printre specialitățile afectate, unde numărul medicilor este insuficient pentru acoperirea permanentă a serviciilor medicale, inclusiv în situațiile care necesită intervenții de urgență.

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