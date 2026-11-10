Noi acuzații în dosarul Bogos. Generalul-cheie rupe tăcerea: 600.000 euro pentru numirea șefului ANSVSA

Noi detalii ies la iveală din ancheta în care este vizat Fănel Bogos, omul de afaceri vasluian ajuns în biroul fostului premier Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, generalul în rezervă Nicolae Iană le-ar fi declarat procurorilor DNA Iași că instalarea lui Alexandru Bociu la conducerea ANSVSA, funcție cu rang de secretar de stat, ar fi costat nu mai puțin de 600.000 de euro.
Acuzații în ancheta DNA: 600.000 euro pentru numirea șefului ANSVSA
În declarația dată anchetatorilor, fostul general ar fi susținut că suma ar fi fost promisă și ulterior achitată în perioada în care Florin Cîțu ocupa funcția de prim-ministru. Contactat de Realitatea PLUS, fostul premier a respins aceste acuzații, afirmând că „nu se pune problema de așa ceva în mandatul meu”.
Potrivit informațiilor publice, Alexandru Bociu a fost numit în funcția de președinte al ANSVSA, cu rang de secretar de stat, la data de 9 februarie 2022, printr-o decizie semnată de premierul de atunci, Nicolae Ciucă.
Într-un interviu acordat postului Realitatea PLUS pe tema anchetei în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos, generalul în rezervă Nicolae Iană a făcut referire la relații, influență și sume de bani, elemente care ar fi avut un rol în mecanismele din spatele numirilor în funcții publice.
În același dosar, fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, și fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, au fost trimiși recent în judecată. Potrivit procurorilor, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a-și folosi influența și autoritatea funcției deținute în conducerea PNL pentru a-l determina pe Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, să dispună demiterea lui Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui.
La rândul său, Mihai Barbu a contestat măsura controlului judiciar, încercând să scape de aceasta, însă judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au amânat pronunțarea.
Rețeaua de influență, detonată: funcțiile negociate
În schimb, Mihai Barbu a recunoscut că l-a însoțit pe omul de afaceri Fănel Bogos la întâlnirea cu Ilie Bolojan. De altfel, fostul premier a fost audiat și el de procurori în cadrul anchetei, însă în calitate de martor.
Și liberalul Rareș Bogdan a fost audiat de procurorii DNA Iași, tot în calitate de martor. Potrivit anchetatorilor, în vara anului trecut, fostul general SIE Nicolae Iană l-ar fi contactat și i-ar fi propus o întâlnire într-un spațiu privat. Ulterior, potrivit unor martori din dosar, Rareș Bogdan l-ar fi sunat pe Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui, pentru a se interesa de situația societății Vanbet SRL, administrată de Fănel Bogos. Europarlamentarul PNL ar fi precizat că solicită aceste informații pentru niște cunoscuți din SIE. După apariția dezvăluirilor în spațiul public, Rareș Bogdan a declarat că a fost contactat telefonic de fostul general SIE, dar că nu îl cunoaște pe omul de afaceri Fănel Bogos.
În același dosar au apărut și stenograme ale unor discuții în care sunt abordate presupuse presiuni, intervenții și tentative de influențare a unor decizii oficiale. Numele lui Nicolae Iană apare inclusiv într-o conversație referitoare la posibilitatea înlăturării procurorului-șef al DNA, Marius Voineag. Potrivit procurorilor, generalul în rezervă ar fi pretins că deține influență la cel mai înalt nivel.
Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere din partea lui Alexandru Bociu, însă până la momentul difuzării materialului nu a răspuns.