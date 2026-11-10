Apel disperat pentru Alexandra, asistenta de la Ambulanță. La 32 de ani luptă cu o formă rară de cancer și are nevoie urgentă de ajutor

Alexandra Florentina Radu, o asistentă medicală în vârstă de 32 de ani, care a salvat numeroase vieți în timpul intervențiilor de urgență, trece acum prin cea mai grea încercare a vieții sale. Angajată la Stația de Ambulanță Bolintin-Deal, aceasta a primit un diagnostic crunt de cancer, iar pentru a putea continua lupta are nevoie de un tratament costisitor, la care, potrivit apelului făcut de familie și apropiați, nu are în prezent acces în România.
Colegii, familia și oamenii care îi cunosc povestea încearcă să strângă fondurile necesare pentru ca Alexandra să poată beneficia de medicamentele de care are nevoie. Cei care au apelat de-a lungul timpului la ajutorul ei sunt acum îndemnați să îi fie alături într-un moment în care fiecare sprijin contează, arată Breaking News Giurgiu.
Alexandra, asistenta care intervenea la urgențe, are nevoie acum de ajutor
Alexandra Florentina Radu are 32 de ani și și-a dedicat activitatea profesională salvării oamenilor aflați în situații critice. În cadrul Stației de Ambulanță Bolintin-Deal, aceasta a fost alături de pacienți în momente dramatice, intervenind indiferent de oră sau de condițiile meteo.
Pentru colegii săi, Alexandra este omul pe care te poți baza atunci când lucrurile devin dificile. A fost prezentă la intervenții desfășurate în timpul nopții, în frig, ploaie sau ninsoare, oferind sprijin medical și încurajări celor care aveau nevoie de ajutor.
Acum, însă, situația s-a schimbat radical. Femeia care a oferit speranță atâtor pacienți se confruntă cu o boală gravă și are nevoie de sprijin pentru a-și putea continua tratamentul.
Diagnostic de cancer la doar 32 de ani. Prin ce intervenții medicale a trecut Alexandra
Potrivit mesajului publicat de apropiați, viața Alexandrei s-a schimbat pe 4 mai, când a primit diagnosticul de cancer micropapilar invaziv.
De atunci, aceasta a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, care a presupus șase luni de chimioterapie și o intervenție chirurgicală majoră. Femeia a suferit o dublă mastectomie, iar medicii i-au îndepărtat 20 de ganglioni limfatici.
Operația a lăsat urme fizice importante, iar recuperarea este una de durată. Alexandra trebuie să își recapete treptat mobilitatea brațului stâng, existând riscul să nu își mai poată recupera complet funcționalitatea acestuia.
Cu toate acestea, tratamentul nu s-a încheiat. În perioada următoare sunt necesare 25 de ședințe de radioterapie, șapte ani de hormonoterapie și încă un an de chimioterapie, potrivit informațiilor transmise de familie și apropiați.
Medicamentul de care are nevoie nu este disponibil în România. Familia încearcă să strângă banii necesari
Cea mai mare problemă cu care se confruntă în prezent Alexandra este accesul la un medicament despre care apropiații spun că este disponibil în alte țări europene, dar nu poate fi obținut în România în condițiile necesare tratamentului său.
Costurile pentru procurarea acestuia din străinătate sunt foarte mari și depășesc posibilitățile financiare ale femeii.
În paralel, Alexandra urmează să înceapă demersurile legale, împreună cu un avocat, pentru a solicita autorităților accesul la tratamentul de care are nevoie. Până la soluționarea acestor solicitări, însă, timpul și resursele financiare reprezintă provocări importante.
Pe lângă medicamente, sunt necesare și alte investigații, analize, evaluări medicale și teste genetice.
Mesajul emoționant transmis de Alexandra: „Vreau doar să am o șansă la viață”
Conștientă de dificultatea momentului prin care trece, Alexandra a ales să își spună povestea și să le ceară oamenilor sprijinul. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, femeia a vorbit despre teamă, suferință și dorința de a putea continua să trăiască.
Aceasta a mărturisit că nu i-a fost ușor să își expună public problemele și să recunoască faptul că nu poate duce singură întreaga povară financiară și emoțională.
„Nu este ușor să fii nevoit să ceri sprijin, să-ți expui suferința în fața lumii și să recunoști că, oricât de puternic ai încerca să fii, uneori nu mai poți duce totul singur. Când este vorba despre viața ta, lași deoparte orice urmă de mândrie și te agăți de fiecare speranță”, a scris Alexandra.
Tânăra spune că își dorește să se bucure din nou de lucrurile simple, să poată face planuri și să trăiască fără teama permanentă a zilei de mâine.
„Nu vă cer să-mi luați durerea. Știu că nimeni nu poate face asta. Nu vă cer să luptați în locul meu, voi continua să lupt cu fiecare fărâmă de putere pe care o mai am. Vă cer doar să mă ajutați să am posibilitatea de a continua această luptă”, a transmis femeia.
Mesajul său se încheie cu o rugăminte simplă, dar profundă: „Nu vreau să fiu privită cu milă. Vreau doar să am o șansă. O șansă la tratament. O șansă la vindecare. O șansă la viață”.
Cum o putem ajuta pe Alexandra Florentina Radu
Familia și colegii fac apel la solidaritate și îi îndeamnă pe cei care pot să contribuie financiar la acoperirea cheltuielilor medicale. Orice donație, indiferent de valoare, poate reprezenta un ajutor pentru continuarea tratamentului.
Persoanele care doresc să îi fie alături Alexandrei pot face donații în următorul cont bancar:
Date pentru donații:
- Beneficiar: Radu Alexandra Florentina
- IBAN RON: RO41CECEB00008RON3149559
- Banca: CEC Bank
- Detalii plată: Donație pentru Alexandra Radu
Apropiații îi roagă pe oameni să distribuie povestea tinerei, astfel încât apelul să ajungă la cât mai multe persoane.
Cei care au contribuit deja la această campanie au primit mulțumirile Alexandrei, care spune că fiecare gest de bunătate i-a oferit speranță în cele mai dificile momente.
Asistenta medicală care a fost de atâtea ori alături de oameni în lupta pentru viață are acum nevoie ca aceștia să îi întoarcă sprijinul.