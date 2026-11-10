Apel disperat pentru Alexandra, asistenta de la Ambulanță. La 32 de ani luptă cu o formă rară de cancer și are nevoie urgentă de ajutor

Publicat 10 nov. 2026, 18:48 Actualizat 10 nov. 2026, 18:49

Alexandra Florentina Radu, o asistentă medicală în vârstă de 32 de ani, care a salvat numeroase vieți în timpul intervențiilor de urgență, trece acum prin cea mai grea încercare a vieții sale. Angajată la Stația de Ambulanță Bolintin-Deal, aceasta a primit un diagnostic crunt de cancer, iar pentru a putea continua lupta are nevoie de un tratament costisitor, la care, potrivit apelului făcut de familie și apropiați, nu are în prezent acces în România.

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