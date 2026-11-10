Dorel lovește din nou. O întreagă școală din Craiova, evacuată după ce un muncitor a spart țeava de gaze

Publicat 10 nov. 2026, 09:51 Actualizat 10 nov. 2026, 09:55

Momente de panică în apropierea Liceului „Petrache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată accidental în timpul unor lucrări executate cu un excavator. Pompierii ISU Dolj au intervenit de urgență și au dispus evacuarea preventivă a aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar zona a fost izolată pentru eliminarea oricărui risc.

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