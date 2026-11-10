Dorel lovește din nou. O întreagă școală din Craiova, evacuată după ce un muncitor a spart țeava de gaze

Momente de panică în apropierea Liceului „Petrache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată accidental în timpul unor lucrări executate cu un excavator. Pompierii ISU Dolj au intervenit de urgență și au dispus evacuarea preventivă a aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar zona a fost izolată pentru eliminarea oricărui risc.
Conductă de gaze avariată în apropierea unui liceu din Craiova
Incidentul s-a produs marți, în vecinătatea Liceului „Petrache Trișcu” din municipiul Craiova. În timpul unor lucrări, un muncitor care manevra un excavator a lovit accidental o conductă de gaze, provocând fisurarea acesteia.
Situația a determinat mobilizarea pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care au intervenit pentru prevenirea unei posibile explozii și protejarea persoanelor aflate în apropiere.
La locul incidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială CBRN, destinată intervențiilor în cazul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare.
Aproximativ 230 de persoane, evacuate preventiv
Pentru a elimina orice pericol, pompierii au delimitat perimetrul și au evacuat persoanele aflate în șase săli de clasă. Măsura a vizat aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori.
Potrivit ISU Dolj, intervenția a fost una preventivă, având ca obiectiv principal evitarea unor situații de urgență care ar fi putut pune în pericol siguranța elevilor și a personalului didactic.
Între timp, echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a ajuns la fața locului și a întrerupt alimentarea prin conducta avariată.
Pompierii ISU Dolj au securizat zona
După oprirea alimentării cu gaze, salvatorii au continuat acțiunile pentru asigurarea măsurilor de protecție și prevenirea oricărui incident.
„Pentru prevenirea producerii unor situații de urgență, pompierii au balizat și delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din șase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice. Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit și a oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată”, au transmis reprezentanții ISU Dolj.
Pompierii au rămas în zonă pentru monitorizarea situației și aplicarea măsurilor specifice de siguranță.