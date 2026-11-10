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Operațiune dramatică în Munții Parâng. Turist salvat după zece ore, în condiții dificile

Acțiune Salvamont Hunedoara (foto: FB/Salvamont Hunedoara)

Acțiune Salvamont Hunedoara (foto: FB/Salvamont Hunedoara)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat10 nov. 2026, 08:49
Actualizat10 nov. 2026, 08:50

Un turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja din Munții Parâng a fost salvat după o misiune maraton desfășurată pe timpul nopții. Jandarmii montani și salvamontiștii hunedoreni au luptat aproape 10 ore cu terenul accidentat și condițiile meteo dificile pentru a-l aduce în siguranță la baza muntelui.

Alarma a fost dată luni, în jurul orei 16:30, printr-un apel la 112, după ce un turist a anunțat că s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja, una dintre cele mai frecventate zone montane din Parâng.

Imediat după primirea apelului, jandarmii montani hunedoreni și echipele Serviciului Județean Salvamont Hunedoara au pornit în căutarea bărbatului. Acțiunea de salvare s-a dovedit însă extrem de dificilă din cauza reliefului accidentat, a accesului dificil în zonă și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

După mai bine de trei ore de căutări, salvatorii au reușit să localizeze turistul în jurul orei 20:00. Misiunea nu s-a încheiat însă atunci, deoarece coborârea în siguranță a acestuia a necesitat încă mai multe ore de intervenție.

În cele din urmă, în jurul orei 01:00, turistul a fost adus cu bine la baza muntelui, după o operațiune care s-a întins pe parcursul a aproximativ 10 ore.

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