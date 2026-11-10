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Social· 1 min citire
Operațiune dramatică în Munții Parâng. Turist salvat după zece ore, în condiții dificile
Acțiune Salvamont Hunedoara (foto: FB/Salvamont Hunedoara)
Publicat10 nov. 2026, 08:49
Actualizat10 nov. 2026, 08:50
Un turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja din Munții Parâng a fost salvat după o misiune maraton desfășurată pe timpul nopții. Jandarmii montani și salvamontiștii hunedoreni au luptat aproape 10 ore cu terenul accidentat și condițiile meteo dificile pentru a-l aduce în siguranță la baza muntelui.
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