Operațiune dramatică în Munții Parâng. Turist salvat după zece ore, în condiții dificile

Publicat 10 nov. 2026, 08:49 Actualizat 10 nov. 2026, 08:50

Un turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja din Munții Parâng a fost salvat după o misiune maraton desfășurată pe timpul nopții. Jandarmii montani și salvamontiștii hunedoreni au luptat aproape 10 ore cu terenul accidentat și condițiile meteo dificile pentru a-l aduce în siguranță la baza muntelui.

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