Grevă generală în Spania pe 11 noiembrie 2026. Recomandările MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Spania, tranzitează această țară sau urmează să ajungă acolo. Miercuri, 11 noiembrie 2026, este programată o grevă generală de 24 de ore, care poate afecta transportul aerian, trenurile, mijloacele de transport în comun și alte servicii publice și private.
Greva este anunțată în intervalul 00:00–24:00 și poate provoca întârzieri, modificări ale programului de circulație sau anulări de curse. MAE le recomandă cetățenilor români să își planifice din timp deplasările, să verifice informațiile furnizate de operatorii de transport și să evite zonele în care au loc manifestații.
Ce se întâmplă cu zborurile și trenurile pe 11 noiembrie
Autoritățile spaniole au stabilit servicii minime pentru transportul aerian, însă numărul curselor care vor fi operate depinde de ruta și aeroportul implicat. Prin urmare, pasagerii care au bilete între România și Spania trebuie să verifice direct la compania aeriană dacă zborul lor este afectat.
Și transportul feroviar va funcționa după un program redus. Potrivit operatorului Renfe, pe 11 noiembrie vor fi asigurate:
75% dintre trenurile de navetă în orele de vârf și 50% în restul zilei;
65% dintre trenurile de distanță medie;
73% dintre trenurile de mare viteză și cele de lung parcurs.
Orele de vârf pentru trenurile de navetă sunt 06:00–09:00, 13:30–15:30 și 18:30–20:30.
În Catalonia, transportul public local, inclusiv metroul și autobuzele din Barcelona, va avea servicii minime de 25% în intervalele de vârf, între 06:30–09:30 și 16:30–21:00. Autobuzul care face legătura între Barcelona și aeroport va circula la 50% din capacitatea obișnuită.
Ce trebuie să facă românii care se află în Spania
MAE le recomandă cetățenilor români să verifice înainte de plecare dacă zborul sau trenul rezervat circulă potrivit programului inițial. Informațiile trebuie consultate pe paginile oficiale ale operatorilor, deoarece situația se poate modifica în funcție de participarea angajaților la grevă.
Pentru a evita problemele, românii ar trebui:
să verifice statusul zborului direct pe site-ul companiei aeriene și pe pagina aeroportului;
să consulte programul trenurilor pe site-urile Renfe și Adif;
să plece mai devreme spre aeroport sau gară și să ia în calcul întârzieri pe traseu;
să păstreze la îndemână biletele, documentele de călătorie și datele de contact ale companiei de transport;
să evite zonele în care sunt organizate proteste și să respecte indicațiile poliției și ale autorităților locale;
să urmărească anunțurile autorităților spaniole și să aibă în vedere variante alternative de transport.
Pasagerii ale căror zboruri sunt anulate sau întârziate trebuie să solicite informații direct companiei aeriene despre opțiunile de rerutare, rambursare și asistență. Drepturile pasagerilor sunt reglementate de normele europene, inclusiv Regulamentul CE 261/2004.
Numere de telefon pentru românii care au nevoie de ajutor consular
MAE a pus la dispoziția cetățenilor români mai multe numere de telefon pentru solicitarea asistenței consulare. Pentru informații și sprijin consular, poate fi contactat Consulatul General al României la Madrid, la unul dintre următoarele numere: +34 685 440 149, +34 685 440 159, +34 685 440 166 sau +34 685 440 153. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent.
Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, MAE a publicat și următoarele numere de telefon, în funcție de circumscripția consulară:
Madrid: +34 669 362 202
Barcelona: +34 661 547 853
Sevilla: +34 648 212 169
Bilbao: +34 608 956 278
Valencia: +34 677 842 467
Ciudad Real: +34 609 513 790
Zaragoza: +34 663 814 474
Almeria: +34 682 733 408
În caz de pericol imediat, cetățenii pot apela numărul european de urgență 112.
Ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru telefoanele mobile, prin care pot consulta alerte și recomandări de călătorie.