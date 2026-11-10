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Bărbatul din Caraş-Severin care şi-a ucis fiul vitreg și și-a rănit grav soţia a fost reţinut

cătușe / Profimedia

cătușe / Profimedia

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 nov. 2026, 11:17
Actualizat10 nov. 2026, 13:27

Bărbatul de 40 de ani din judeţul Caraş-Severin, care şi-a ucis fiul vitreg și și-a rănit grav soţia, pe 9 noiembrie, a fost reţinut pentru 24 de ore. În prezent, el este cercetat penal pentru omor şi tentativă la omor.

Cum a avut loc atacul

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Caraș-Severin, luni, 9 noiembrie, în jurul orei 04:30, bărbatul de 40 de ani şi-a atacat cu un cuţit, pe fondul unui conflict spontan, în locuinţa comună din Oţelu roşu, fiul vitreg în vârstă de 21 de ani, care a murit după ce a fost lovit de mai multe ori în piept, cu un cuțit.

De asemenea, în aceeaşi împrejurare, a aplicat cu un cuţit mai multe lovituri în regiunea toracică soţiei sale, cauzându-i multiple plăgi înjunghiate toracice şi continuând agresiunea asupra acesteia până la intervenţia unui martor care l-a îndepărtat, fără ca decesul persoanei vătămate să se producă,

precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Polițiștii au fost alertați chiar de mama tânărului, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Ea le-a spus operatorilor că a fost atacată cu un cuțit de propriul soț. Medicii de la ambulanţă i-au acordat femeii, de 48 de ani, primul ajutor și au transportat-o la spital. Victima a fost internată la terapie intensivă, în stare gravă, dar stabilă. 

Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor

În data de 9 noiembrie, prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, pentru săvârşirea infracţiunilor de omor şi tentativă la infracţiunea de omor, fiind dispusă măsura preventivă a reţinerii acestuia pe o perioadă de 24 de ore.

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