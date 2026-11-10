Bărbatul din Caraş-Severin care şi-a ucis fiul vitreg și și-a rănit grav soţia a fost reţinut

Publicat 10 nov. 2026, 11:17 Actualizat 10 nov. 2026, 13:27

Bărbatul de 40 de ani din judeţul Caraş-Severin, care şi-a ucis fiul vitreg și și-a rănit grav soţia, pe 9 noiembrie, a fost reţinut pentru 24 de ore. În prezent, el este cercetat penal pentru omor şi tentativă la omor.

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