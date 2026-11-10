Asociația ACTIV se alătură unei coaliții europene de 200 de organizații care cer o revizuire echilibrată a legislației UE privind tutunul

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 nov. 2026, 12:18

Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) susține demersul unei coaliții europene de 200 de organizații care solicită Comisiei Europene o revizuire a legislației privind produsele din tutun, bazată pe dovezi științifice și evaluări de impact. Inițiativa atrage atenția asupra riscului ca noile reglementări să favorizeze comerțul ilicit, cu efecte asupra sănătății publice, veniturilor bugetare și economiei europene.

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