Asociația ACTIV se alătură unei coaliții europene de 200 de organizații care cer o revizuire echilibrată a legislației UE privind tutunul

Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) susține demersul unei coaliții europene de 200 de organizații care solicită Comisiei Europene o revizuire a legislației privind produsele din tutun, bazată pe dovezi științifice și evaluări de impact. Inițiativa atrage atenția asupra riscului ca noile reglementări să favorizeze comerțul ilicit, cu efecte asupra sănătății publice, veniturilor bugetare și economiei europene.
Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit 'Viitorul' se alătură unei coaliții de 200 de organizații din Europa care cer o revizuire echilibrată a legislației UE privind tutunul
Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit 'Viitorul' (ACTIV) s-a alăturat unei coaliții de 200 de organizații din Europa care solicită Comisiei Europene ca viitoarea legislație europeană în domeniul tutunului să fie coerentă, bazată pe dovezi, proporțională și să ia în considerare riscul de a favoriza traficul ilicit cu produse din tutun. Asociația sprijină demersul din perspectiva prevenirii comerțului ilicit, ale cărui efecte economice și sociale sunt tot mai vizibile în contextul economic actual.
Coaliția solicită Comisiei Europene:
- consultarea părților interesate afectate și folosirea dovezilor științifice și a datelor din piața reală;
- aplicarea principiilor proporționalității și subsidiarității, cu respectarea drepturilor fundamentale;
- evaluarea impactului economic și social cumulat al reformelor, inclusiv asupra comerțului ilicit.
Considerăm că măsurile adoptate fără o evaluare realistă a impactului pot alimenta piața neagră. Potrivit Curții de Conturi Europene, comerțul ilicit cu tutun produce pierderi anuale de aproximativ 13 miliarde de euro bugetelor UE și naționale. În România, piața neagră a țigaretelor a ajuns, potrivit celor mai recente estimări Novel Research, la 13,9% din consum, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, cu pierderi bugetare estimate la sute de milioane de euro anual. Susținem obiectivul Directivei privind produsele din tutun de a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății, în special pentru tineri. Acest obiectiv este cel mai bine atins prin reguli care pot fi aplicate efectiv. Produsele de pe piața ilicită ocolesc verificarea vârstei, controlul calității, trasabilitatea și fiscalitatea, afectând în același timp sănătatea publică, securitatea și veniturile bugetare. De aceea, asociația consideră că impactul urmărit asupra sănătății publice al oricărei măsuri noi trebuie evaluat împreună cu impactul acesteia asupra comerțului ilicit.
Scrisoarea coaliției atrage atenția și asupra efectelor economice și sociale pe care modificarea Directivei privind produsele din tutun și a Directivei privind publicitatea pentru produsele din tutun le-ar putea avea asupra lanțului legal de aprovizionare, de la fermieri și producători până la distribuitori și comercianți. Este un lanț valoric european, care susține locuri de muncă, capacitate industrială și finanțe publice în întreaga Uniune, iar regulile elaborate fără o evaluare a impactului lor real riscă să îl slăbească și să mute consumul spre piața ilicită. Pentru ca noile reguli să protejeze locurile de muncă și să susțină competitivitatea, inovarea și reziliența, semnatarii cer ca efectele lor să fie evaluate înainte de adoptare.
'Comerțul ilicit cu produse din tutun nu este doar o problemă fiscală. Fiecare pachet provenit din contrabandă sau contrafăcut înseamnă venituri pierdute pentru stat, rețele infracționale mai puternice și produse necontrolate, la care minorii au acces ușor. Regulile europene trebuie să protejeze sănătatea publică, dar își ating scopul doar dacă pot fi aplicate efectiv. De aceea, cerem ca fiecare măsură nouă să fie evaluată, înainte de adoptare, și din perspectiva efectelor asupra pieței ilicite', a declarat Daniel Mărăcineanu, președintele Asociației.
Despre noi:
Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit 'Viitorul' este o organizație neguvernamentală din România dedicată prevenirii traficului ilicit de mărfuri și a criminalității transfrontaliere. Asociația acționează prin informarea, educarea și conștientizarea publicului cu privire la riscurile produselor ilicite, inclusiv prin dialogul constant cu autoritățile publice, industriile afectate și consumatorii