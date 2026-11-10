Titi Aur, avertisment după tragedia din Bulgaria: „Ne putem aștepta oricând și în România la astfel de tragedii!” Greșeala care poate provoca un carambol mortal

Titi Aur a explicat, în exclusivitate la Realitatea, cum a fost posibil carambolul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria și avertizează asupra riscului unor tragedii similare în România. Viteza prea mare, distanța insuficientă și efectul de turmă pot transforma autostrada într-o capcană mortală.
Tragedia produsă pe Autostrada Trakia din Bulgaria putea fi evitată dacă șoferii ar fi respectat regulile de conducere defensivă și ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Este explicația oferită, în exclusivitate la Realitatea, de expertul în conducere defensivă Titi Aur, care atrage atenția asupra unui fenomen periculos întâlnit frecvent pe autostradă: efectul de turmă.
Potrivit lui Titi Aur, în condiții de aderență și vizibilitate reduse, așa cum au fost cele din Bulgaria, mulți conducători auto fac greșeala de a se lua după viteza celorlalți participanți la trafic, în loc să își adapteze propriul ritm la condițiile de drum.
Efectul de turmă, una dintre principalele capcane de pe autostradă
Expertul explică faptul că un șofer care circulă prudent, cu 100 de kilometri pe oră, poate ajunge să accelereze doar pentru că observă că ceilalți participanți la trafic merg mai repede. Treptat, tot mai mulți șoferi își măresc viteza și reduc distanța față de mașina din față, creând condițiile pentru producerea unui accident în lanț.
Distanța de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte
Titi Aur atrage atenția că distanța față de vehiculul din față trebuie să crească odată cu viteza și, mai ales, atunci când condițiile meteo și de drum sunt nefavorabile.
Ca reper pentru conducerea defensivă, specialistul recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin jumătate din viteza de deplasare, exprimată în metri. Astfel, la 100 km/h, distanța ar trebui să fie de minimum 50 de metri, iar la 130 km/h, de minimum 65 de metri, în condiții ideale de vizibilitate și aderență.
Atunci când carosabilul este alunecos sau vizibilitatea este redusă, distanța trebuie mărită considerabil.
Mai mult, dacă un șofer din spate circulă prea aproape și pune presiune, soluția nu este să accelerezi, ci să mărești distanța față de mașina din față. În acest fel, ai mai mult spațiu pentru a frâna progresiv și îi oferi celui din spate posibilitatea să te depășească.
Cum se declanșează un carambol pe autostradă
Potrivit expertului, în multe dintre accidentele în lanț nu este vorba neapărat despre pierderea controlului asupra volanului, ci despre o succesiune de frânări tot mai puternice.
Acesta subliniază că păstrarea unei distanțe corespunzătoare oferă timpul și spațiul necesare pentru evitarea unei coliziuni, chiar și atunci când traficul din față încetinește brusc.
Avertisment pentru șoferii români: „Educația de siguranță rutieră este zero”
În intervenția sa, Titi Aur a criticat și nivelul redus de educație rutieră și de prevenție, susținând că România este vulnerabilă în fața unor tragedii similare.
Expertul consideră că regulile de conducere defensivă nu sunt suficient promovate și că acestea ar trebui să fie parte importantă atât din pregătirea viitorilor șoferi, cât și din educația rutieră ulterioară obținerii permisului.
Concluzia expertului este clară: autostrada nu elimină riscurile, iar viteza legală nu este întotdeauna și viteza sigură. Adaptarea vitezei la condițiile de drum, păstrarea distanței și evitarea comportamentului de turmă pot preveni accidente grave și pot salva vieți.