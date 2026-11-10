Titi Aur, avertisment după tragedia din Bulgaria: „Ne putem aștepta oricând și în România la astfel de tragedii!” Greșeala care poate provoca un carambol mortal

Publicat 10 nov. 2026, 14:32 Actualizat 10 nov. 2026, 14:34 Sursă Realitatea PLUS

Titi Aur a explicat, în exclusivitate la Realitatea, cum a fost posibil carambolul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria și avertizează asupra riscului unor tragedii similare în România. Viteza prea mare, distanța insuficientă și efectul de turmă pot transforma autostrada într-o capcană mortală.

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