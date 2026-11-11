Nicușor Dan avertizează asupra sărăciei din România: „Cei care nu erau săraci au intrat într-o zonă de sărăcie”

Publicat 11 nov. 2026, 08:11 Actualizat 11 nov. 2026, 08:34

Președintele Nicușor Dan trage un semnal de alarmă privind creșterea sărăciei și scăderea puterii de cumpărare. Șeful statului a recunoscut că măsurile guvernării Bolojan, suprapuse unor conjuncturi internaționale nefavorabile, au făcut ca numărul persoanelor sărace să crească, principalele victime fiind pensionarii, care au ajuns să aleagă între plata facturilor, hrană și medicamente.

Distribuie articolul