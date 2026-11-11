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Nicușor Dan avertizează asupra sărăciei din România: „Cei care nu erau săraci au intrat într-o zonă de sărăcie”

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 08:11
Actualizat11 nov. 2026, 08:34

Președintele Nicușor Dan trage un semnal de alarmă privind creșterea sărăciei și scăderea puterii de cumpărare. Șeful statului a recunoscut că măsurile guvernării Bolojan, suprapuse unor conjuncturi internaționale nefavorabile, au făcut ca numărul persoanelor sărace să crească, principalele victime fiind pensionarii, care au ajuns să aleagă între plata facturilor, hrană și medicamente.

Într-o declarație făcută la Palatul Cotroceni, marți seară, președintele Nicușor Dan a enumerat efectele inflației și ale deteriorării puterii de cumpărare care se resimt tot mai puternic în rândul populației, avertizând că numeroși români au ajuns în situații pe care le definește drept sărăcie.

„Există indicii globali de sărăcie. În momentul în care nu ai haine să îți trimiți copilul la școală, în momentul în care, dacă ești pensionar, trebuie să alegi între întreținere, mâncare și medicamente, asta este sărăcie”, a afirmat Nicușor Dan.

Din punct de vedere economic, obiectiv, a scăzut puterea de cumpărare în România, din cauza inflației și a tot ce s-a întâmplat.

Cei care erau săraci au devenit și mai săraci, iar cei care nu erau chiar într-o zonă de sărăcie au intrat într-o zonă de sărăcie”, a declarat șeful statului.

a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Afirmațiile președintelui vin într-un context marcat de creșterea costurilor de trai și de presiunea exercitată asupra bugetelor familiilor, în special în cazul persoanelor cu venituri fixe. Evoluția prețurilor la alimente, energie și servicii de bază continuă să fie una dintre principalele preocupări ale populației, în timp ce autoritățile caută soluții pentru limitarea efectelor inflației asupra categoriilor vulnerabile.

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