Instructor auto: „Nu mergem toți grămadă, unul peste celălalt!” Lecția de conducere defensivă după tragedia din Bulgaria
12 oameni au murit, iar aproape 60 au fost răniți, în urma tragicului accident din Bulgaria. Foto/Profimedia
Instructorul de conducere defensivă Florin Bădică atrage atenția că șoferii trebuie să anticipeze pericolul și să reducă viteza înainte de a intra în zonele cu ceață densă. În exclusivitate la Realitatea PLUS, acesta a explicat cum poate reacția primului conducător auto să salveze zeci de vieți și cine răspunde atunci când un șofer frânează brusc.
Tragedia de pe autostrada din Bulgaria, soldată cu un accident extrem de grav și cu numeroase autoturisme implicate, readuce în atenție pericolele conducerii în condiții de vizibilitate redusă. Care au fost greșelile care puteau fi evitate și ce ar fi trebuit să facă șoferii pentru a preveni producerea unui carambol? Instructorul de conducere defensivă Florin Bădică a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, ce măsuri concrete ar fi putut limita consecințele tragediei.
Accidentul în lanț produs pe o autostradă din Bulgaria ridică întrebări importante despre responsabilitatea șoferilor atunci când condițiile meteorologice se înrăutățesc, iar vizibilitatea scade dramatic. Potrivit instructorului de conducere defensivă Florin Bădică, una dintre cele mai importante greșeli care pot duce la asemenea tragedii este continuarea deplasării cu aceeași viteză, deși șoferul observă că nu mai poate vedea corespunzător drumul din față.
Invitat în exclusivitate la Realitatea PLUS, Florin Bădică a explicat că ceața densă nu apare, de regulă, dintr-o dată, iar conducătorii auto au posibilitatea să observe treptat scăderea vizibilității și să își adapteze comportamentul la volan.
Acesta a atras atenția că, într-o astfel de situație, șoferii trebuie să înțeleagă că nu se mai pot deplasa în aceleași condiții ca pe un sector de autostradă cu vizibilitate bună. Viteza trebuie redusă progresiv, iar distanța față de vehiculul din față trebuie mărită, astfel încât fiecare conducător auto să aibă timpul și spațiul necesare pentru a reacționa.
Cum putea fi evitat carambolul: șoferii din față pot influența comportamentul întregii coloane
Florin Bădică a oferit și un exemplu concret despre modul în care ar fi trebuit să reacționeze conducătorii auto aflați în fruntea coloanei.
Dacă primul sau al doilea șofer observă că vizibilitatea scade periculos de mult, acesta trebuie să reducă viteza și să adopte o conduită preventivă. Exemplul său poate determina și ceilalți participanți la trafic să conștientizeze pericolul și să își adapteze viteza.
Instructorul a explicat că șoferii nu trebuie să continue deplasarea în grup compact, unul în spatele celuilalt, fără să țină cont de condițiile de drum.
Acesta a subliniat că reducerea vitezei înainte de intrarea într-o zonă cu ceață densă poate face diferența dintre o simplă situație de trafic dificil și un accident cu urmări dramatice.
Chiar dacă în zona respectivă s-ar putea afla deja autoturisme implicate într-un accident, deplasarea cu o viteză adaptată condițiilor meteorologice le-ar putea oferi celorlalți conducători auto mai mult timp pentru observarea obstacolelor și pentru oprirea în siguranță.
Cine este vinovat dacă un șofer frânează brusc pe autostradă?
Un alt subiect important discutat la Realitatea PLUS a fost responsabilitatea conducătorului auto care frânează brusc și legătura dintre această manevră și producerea accidentelor în lanț.
În cazul tragediei din Bulgaria, primele informații au indicat implicarea unui șofer român, despre care s-a relatat că ar fi frânat brusc și care ar fi fost ulterior reținut. Stabilirea exactă a împrejurărilor și a responsabilităților revine însă anchetatorilor.
Florin Bădică a explicat că situația trebuie analizată în funcție de motivul pentru care șoferul a frânat și de ceea ce se întâmpla efectiv în fața sa.
În România, regula generală este că șoferul din spate trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată evita o coliziune chiar și atunci când acesta frânează.
Acesta a făcut o distincție esențială între o frânare bruscă nejustificată și o frânare de urgență determinată de apariția unui pericol în trafic.
Dacă un conducător auto observă în față o coloană de mașini, vehicule avariate sau fum, reacția firească și necesară este să reducă viteza și să frâneze pentru a evita un impact.
Prin urmare, ancheta trebuie să stabilească dacă frânarea a fost cauza inițială a accidentului sau dacă șoferul a reacționat la un eveniment rutier deja produs.
Luminile de întâlnire, esențiale în condiții de ceață
Un alt sfat important oferit de Florin Bădică vizează utilizarea sistemului de iluminare al autovehiculului.
Instructorul a recomandat folosirea luminilor de întâlnire în condiții de ceață, pentru ca autoturismul să fie observat mai ușor de ceilalți participanți la trafic.
Potrivit explicațiilor sale, un autovehicul cu luminile aprinse poate fi observat cu aproximativ 5-6 secunde mai devreme, un interval care poate deveni decisiv într-o situație de urgență.
Vizibilitatea redusă impune nu doar adaptarea vitezei, ci și o atenție sporită, o distanță mai mare față de vehiculul din față și anticiparea permanentă a posibilelor pericole.
O tragedie care ar trebui să fie un avertisment și pentru șoferii din România
Accidentul din Bulgaria reprezintă un semnal de alarmă și pentru conducătorii auto din România. Autostrăzile noastre nu sunt ferite de asemenea situații, iar accidentele în lanț produse în trecut, în care au fost implicate zeci de autoturisme și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești, demonstrează cât de grave pot deveni consecințele unei reacții întârziate.
Mesajul transmis de instructorul de conducere defensivă Florin Bădică este unul clar: șoferii trebuie să conducă în funcție de condițiile reale de drum, nu în funcție de limitele maxime de viteză admise.
Reducerea vitezei la timp, păstrarea distanței de siguranță, folosirea luminilor corespunzătoare și anticiparea pericolelor pot preveni tragedii.
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