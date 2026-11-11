Instructor auto: „Nu mergem toți grămadă, unul peste celălalt!” Lecția de conducere defensivă după tragedia din Bulgaria

Publicat 11 nov. 2026, 14:04 Actualizat 11 nov. 2026, 14:13 Sursă Realitatea PLUS

Instructorul de conducere defensivă Florin Bădică atrage atenția că șoferii trebuie să anticipeze pericolul și să reducă viteza înainte de a intra în zonele cu ceață densă. În exclusivitate la Realitatea PLUS, acesta a explicat cum poate reacția primului conducător auto să salveze zeci de vieți și cine răspunde atunci când un șofer frânează brusc.

Distribuie articolul